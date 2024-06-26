畢業即就業！中金院攜手中信金控 畢業生就業媒合率逾9成

中信金融管理學院（下稱「中金院」）今（113）年持續與中國信託金融控股公司（下稱「中信金控」）攜手辦理就業媒合專案，今年度所有參與媒合的大學生及碩士生，約80位錄取，還有3名畢業校友錄取113年儲備幹部計畫（MA），應屆畢業生通過專案錄取目標職缺已超過9成，其中更有3位學生因實習期間表現獲主管肯定，直接錄取中國信託商業銀行（下稱「中信銀行」）法人金融儲備RM計畫（JRM）。中金院113學年度單獨招生將於7月5日起跑，只要備妥書審資料並檢附學測、統測或分科測驗成績即可免費線上報名。

中金院今年再度攜手中信金控就業媒合專案，就業媒合率超過9成，讓畢業生畢業即就業，樂當職場新鮮人。 圖／中信金融管理學院 提供

中金院與中信金控合作的就業媒合專案已邁入第7屆，今年的專案提供超過200個職缺供學生選擇，中信金控各子公司包含中信銀行提供了法人金融儲備RM計畫（JRM）、儲備理財專員、儲備流程規劃人員、軟體開發工程師等職缺；台灣人壽保險股份有限公司、中國信託綜合證券及中國信託產物保險公司也提供業務營銷職、內勤行政職、資訊科技專業職等多元職務選擇向中金院畢業生招手。只要一封履歷就有面試的機會，產學合作強強聯手讓學生能無縫接軌職場，畢業即就業。

今年中金院與中信金控的就業媒合率再度超過9成，包含有16位優秀的畢業生錄取法人金融儲備RM計畫（JRM），其中3位更憑藉傑出的實習表現直接錄取；此外，因應金融數位轉型趨勢，今年還有7位有大數據、AI人工智慧相關專業的畢業生錄取軟體開發工程師。加計所有參加的大學及碩士畢業生，今年共錄取約80位，其中3名畢業校友錄取113年儲備幹部計畫（MA），更有16位學生獲得2個以上的職缺可供選擇，展現中金院學生在就業市場上的出色競爭力。

中金院與中信金控合作開辦法人金融、個人金融、金融保險及資訊科技等實務學程，完成課程修課及學期實習者，未來參加就業媒合時可獲得快速通關資格，就業競爭力再升級。 圖／中信金融管理學院 提供

中金院金融職訓處表示，畢業生傲人的就業競爭力來自中金院不只讓學生具備求職必要的學經歷條件，更要有即戰力，因此自入學起，學校提供一套完整的「就業學程」，透過中信金控做為學校的產學後盾，提供業師教學、企業實習、海外見習、職能輔導、就業媒合，系統性地為學生就業進程奠定扎實的基礎。近年中金院更進一步邀請中信金控合作開辦法人金融、個人金融、金融保險及資訊科技等實務學程，完成課程修課及學期實習者，未來參加就業媒合時可獲得快速通關資格，晉身國際智慧金融家更加順利。

此外，中金院113學年推出全球學習接軌學程，在金融管理學士班的課程基礎上，完成為期四年、共需修畢128學分的學士學位課程。於大一、大二修習英文溝通寫作及全球視野為基礎的全美語課程，大三及大四選擇於國外合作夥伴學校就讀期間，可依學生擬訂的自主學習計畫，於夥伴學校修習課程。學成歸國後，除中金院提供務實的就業媒合規劃外，也可以選擇專業國際升學團隊，提供最優質的升學輔導，幫助學生申請國際名校研究所。

中金院113學年度單獨招生將於7月5日起跑，學校設有財務金融、財經法律、企業管理、金融管理學士班、AI人工智慧、運動產業管理等六個科系，歡迎有志於金融、智慧科技與運動產業管理的青年學子加入。考生備妥書審資料並檢附學測、統測或分科測驗成績即可線上免費報名。招生詳細訊息可至中金院官方網站查詢，或致電中金院招生中心06-2870223洽詢。

中金院官方網站：www.ctbc.edu.tw