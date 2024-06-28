高中物理與國中理化學習方法不同

筆者張鎮麟教書四十多年來，最常遇到一些社會大眾對學習高中物理的普遍誤解有下列兩項：1. 數學好的物理就會好，2. 國中理化學得很好，高中理化也會學得不錯。使得很多學生一開始就輕視高中物理的學習，等到發現高、國中物理真的有很大的差別時，再想挽救已經有些來不及了，所以張鎮麟老師特別在此呼籲同學「千萬不要用學習國中理化的方法來學習高中物理」，「國中理化學得好，不代表高中物理就學得好；反過來，國中理化學得不好，也不代表高中物理就學得不好」，讀書、學習都有其階段性，不同階段有不同的方法。

累積40多年豐富教學經驗的張鎮麟老師，呼籲同學們千萬不要用學習國中理化的方法來學習高中物理。 圖／鎮麟升學中心 提供

更有一些補習班的物理老師，尤其是有些開「物理家教班」的老師，把高中物理用國中物理的觀念來教，欺騙學生，使學生誤認高中物理是那麼地「淺易」，使物理的學習變得「淺薄」，碰到較難較深的部份就跟學生說「這個不會考，這個太難了，到大學再學」，這樣打混過去，這難道是「教學良心」？如果高中物理可以用國中物理解釋，那又何必學高中物理？直接跳讀大學物理就好了，真正的學習應該是：以國中物理觀念為基礎，「向上提升」學到高中物理較高層次的觀念，再「反觀」國中物理，回頭解釋國中物理中的「簡易、粗糙」的講法，不但自己一面向上提昇，也避免自己向下沉淪，所以要補習，必須慎選補習老師才對！

張鎮麟老師提醒，在學習物理過程中，多做練習是必要的。 圖／鎮麟升學中心 提供

另外，在這裡針對一些同學常遇到的學習上問題提出看法供同學參考：

問題 1：要不要看課本？

答：我的看法要分兩方面來談-

1.如果你沒有補習，你就要重視課本，以學校老師及課本所寫的觀念公式及習題為主， 參考書為輔，配合著看，一點一滴建立觀念，練習解題。

2.如果你參加了補習-那你要以補習班老師所講的為主，課本為輔！但不管如何，重要的是要認真聽課，從中獲取正確的觀念，畢竟整個物理最重要的還是觀念。

問題 2：要不要買參考書來看？

答：同學都有看或買參考書的習慣，因為不買(或不看)感覺怪怪的，好像很對不起自己的良心？

因此我不反對看參考書，但要注意的是：

1.參考書不要多，謹慎選擇一種就好。

2.若你參加補習：以老師的講義和所述觀念為主，課本為輔，有餘力再看參考書，題目不見得要做多，目前市面上參考書題目太多，觀念太少，讓同學誤以為物理就是支離破碎的問題和觀念，這是參考書最大的毛病！

3.若你沒有參加補習：以課本所述觀念為主，把課本習題逐題演練，再選擇一套參考書逐頁看完做完，以補課本之不足。好的參考書可以問學長的口碑。

重要的是，做完題目要會分析其觀念、解法，再強調一遍：參考書不要多，一套就好！

問題 3：考試前怎麼複習？

答：平常在讀書的時候，要養成把講義、課本或參考書上劃出重點或註記自己容易遺忘但重要的部分的習慣，你所用的書、講義不需要保持太乾淨！在考前一週開始有計劃地跳躍式地閱讀，再把重要的例題或課本習題做一遍，這個時候不需要去做參考書中其他練習題了，這樣會增加自己的困擾，會有複習不完的感覺。如果可以，做一做自己學校近三年的考古題！現在是開放版本，各校考題趨勢及難度差異甚大！

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