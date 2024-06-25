國圖前進美國 匹茲堡大學設台灣漢學資源中心

國家圖書館前進美國匹茲堡大學，順利增加成為全球第49個「台灣漢學資源中心」，拓展世界合作版圖。匹茲堡大學師生將可與台灣及漢學研究學術界進行廣泛交流。

國家圖書館今天發布新聞稿分享，美國匹茲堡大學創立於1787年，其圖書館館藏超越4百萬件，校內更設有東亞語言與文學系及亞洲研究中心，提供台灣研究與相關漢學課程的學習及研究平台。

國圖館長王涵青、匹茲堡大學圖書館總館長坦切娃（Kornelia Tanchevau）及該校東亞圖書館館長朱潤曉高度支持與重視本次的合作案，雙方合作著眼於長久與互惠的合作。雙方24日已完成合作協議簽署，正式啟動合作關係。

國圖承諾將充分對資源中心開放數位資源，匹茲堡大學則協助國圖共同舉辦主題講座、聯展等活動。藉由合作案，匹茲堡大學的師生將可與台灣及漢學研究學術界進行廣泛交流並有所貢獻。

簽約典禮上，王涵青強調，台灣是台灣研究與漢學研究的中心，特別贈送具有8百年歷史的「國寶級」國圖館藏古籍「註東坡先生詩」21冊複製本，以及「金剛般若波羅蜜經」複製本，豐富其館藏，表達對兩館合作交流歷史性一刻的高度重視。