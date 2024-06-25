快訊

6天後才報失蹤…男健行3小時卻迷路10天 每日靠「做1事」驚險求生

外交部將俞大㵢購物清單列「密件」 黃國昌：哪門子機密

女大生寵物守宮躺壽司醬料碟 身上恐帶「這1菌」致感染

國圖前進美國 匹茲堡大學設台灣漢學資源中心

中央社／ 台北25日電
國家圖書館館長王涵青（右）與美國匹茲堡大學圖書館總館長坦切娃（Kornelia Tanchevau）（左）為「台灣漢學資源中心」揭牌。圖／中央社
國家圖書館館長王涵青（右）與美國匹茲堡大學圖書館總館長坦切娃（Kornelia Tanchevau）（左）為「台灣漢學資源中心」揭牌。圖／中央社

國家圖書館前進美國匹茲堡大學，順利增加成為全球第49個「台灣漢學資源中心」，拓展世界合作版圖。匹茲堡大學師生將可與台灣及漢學研究學術界進行廣泛交流。

國家圖書館今天發布新聞稿分享，美國匹茲堡大學創立於1787年，其圖書館館藏超越4百萬件，校內更設有東亞語言與文學系及亞洲研究中心，提供台灣研究與相關漢學課程的學習及研究平台。

國圖館長王涵青、匹茲堡大學圖書館總館長坦切娃（Kornelia Tanchevau）及該校東亞圖書館館長朱潤曉高度支持與重視本次的合作案，雙方合作著眼於長久與互惠的合作。雙方24日已完成合作協議簽署，正式啟動合作關係。

國圖承諾將充分對資源中心開放數位資源，匹茲堡大學則協助國圖共同舉辦主題講座、聯展等活動。藉由合作案，匹茲堡大學的師生將可與台灣及漢學研究學術界進行廣泛交流並有所貢獻。

簽約典禮上，王涵青強調，台灣是台灣研究與漢學研究的中心，特別贈送具有8百年歷史的「國寶級」國圖館藏古籍「註東坡先生詩」21冊複製本，以及「金剛般若波羅蜜經」複製本，豐富其館藏，表達對兩館合作交流歷史性一刻的高度重視。

國家圖書館前進美國匹茲堡大學，順利增加成為全球第49個「台灣漢學資源中心」，國圖館長王涵青（右）贈送「金剛般若波羅蜜經」複製本，豐富匹茲堡大學圖書館館藏。圖／中央社
國家圖書館前進美國匹茲堡大學，順利增加成為全球第49個「台灣漢學資源中心」，國圖館長王涵青（右）贈送「金剛般若波羅蜜經」複製本，豐富匹茲堡大學圖書館館藏。圖／中央社

圖書館 美國

延伸閱讀

FT：陸企轉進馬來西亞投資 條件是官方得確保免遭美國關稅

吳釗燮與美國會訪團交流 批中國將法律當威權擴張武器

美總統大選辯論中被忽略的最重要議題：聯邦政府債務已達27兆美元

美副卿：中國學生來美唸人文 印度學生唸科學

相關新聞

新竹幼教師遭控虐童喊冤今抗議 教育局：是依法調查

新竹縣新豐鄉某準公共化幼兒園5月傳出有3名幼教老師遭家長指控涉嫌對孩子施暴，雖家長後續承認是「烏龍指控」，但新竹縣教育局...

國圖前進美國 匹茲堡大學設台灣漢學資源中心

國家圖書館前進美國匹茲堡大學，順利增加成為全球第49個「台灣漢學資源中心」，拓展世界合作版圖。匹茲堡大學師生將可與台灣及...

憶南京遺族學校點滴 92歲校友霍剛難忘同窗傅達仁

沈春池文教基金會推出「我家的兩岸故事」系列第3本書「勁草集」，詳述南京遺族學校教育點滴，校友之一台灣抽象藝術家霍剛特別出...

故宮南院推出翰墨新展 一窺古代文人園林齋室文青生活

古代文人隱居山林，雅適居所、園林齋室別有洞天，故宮南院推出翰墨空間書畫新展，今起至9月17日展出明代宰相申時行退休時營建...

大都會歌劇院亞巡 聶澤賽金：實體音樂會無可取代

紐約大都會歌劇院管弦樂團展開亞洲巡演，韓國與日本演出票房滿座，指揮亞尼克‧聶澤-賽金表示，新科技能以各種方式連結音樂與彼...

故宮南院翰墨新展登場 品味古代文人閒雅生活

故宮南院「翰墨空間–故宮書畫賞析」例行展今天起以「文人的閒雅生活」為題，展國寶文徵明「書醉翁亭記」等書畫精品，邀請大家來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。