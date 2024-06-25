快訊

午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

反對國會擴權嚴守權力分立 監院：將聲請釋憲

農業部主任到立院開會突「內科OHCA」 警緊急CPR...意識仍不清

桃園高溫燈號 教育局：校園特定時段避免戶外活動

中央社／ 桃園25日電

氣象署今天針對桃園市發布橙燈高溫特報。桃園市政府教育局表示，已提醒各校教職員及學生避免於上午10時至下午2時進行戶外活動，並建立校園熱傷害緊急處置標準流程。

桃園市政府今天發布新聞稿表示，交通部中央氣象署針對桃園市13區發布橙燈高溫特報，各局處及各區公所已同步啟動應變機制，降低高溫的可能危害，衛生局也提供相關衛教資訊，提醒民眾避免熱傷害。

教育局表示，已提醒各校教職員工及學生充分補充水分及電解質、穿著涼爽透氣衣物，避免於上午10時至下午2時進行戶外活動；並請各校視校園場域及學生身體情形等條件，安排適當活動及場所，加強關懷學生防曬、飲水及健康情形，留意教室及活動場域通風，建立校園熱傷害緊急處置標準流程。

環保局表示，由環境管理處運用回收處理水於主幹道路進行灑水降溫；勞動局表示，已透過營造業職安區域聯防群組及市府安全伙伴聯繫介面發布宣導，並責令工地加強人員管制。

社會局表示，將發放提供飲用水、帽子、扇子等避暑物品給遊民，並運用行動沐浴車及於南北區外展服務中心提供免費盥洗服務。農業局表示，動物保護園區動物舍已增加冷氣及風扇運作，並避免於高溫時段進行戶外遛放作業。

延伸閱讀

桃園男等紅燈用手機遇警勸導 車窗一搖下「K菸味衝出」被逮

新竹幼教師遭控虐童喊冤今抗議 教育局：是依法調查

全台高溫熱成燒蕃薯 6月460人熱傷害就診

驚！桃園73歲翁停車場不明原因撞破牆 困車內亡

相關新聞

新竹幼教師遭控虐童喊冤今抗議 教育局：是依法調查

新竹縣新豐鄉某準公共化幼兒園5月傳出有3名幼教老師遭家長指控涉嫌對孩子施暴，雖家長後續承認是「烏龍指控」，但新竹縣教育局...

少子化國安問題 教團、立委呼籲產假至少14周

我國生育率長期偏低，全教總認為提升生育率是國家重要課題，並對此召開記者會主張，應讓產假從現行8周提高到14周。立委表示，...

大都會歌劇院亞巡 聶澤賽金：實體音樂會無可取代

紐約大都會歌劇院管弦樂團展開亞洲巡演，韓國與日本演出票房滿座，指揮亞尼克‧聶澤-賽金表示，新科技能以各種方式連結音樂與彼...

故宮南院翰墨新展登場 品味古代文人閒雅生活

故宮南院「翰墨空間–故宮書畫賞析」例行展今天起以「文人的閒雅生活」為題，展國寶文徵明「書醉翁亭記」等書畫精品，邀請大家來...

藍提修退場條例 教團憂讓不良私校續命呼籲撤案

私校工會今天表示，中國國民黨立院黨團提案修正「私校退場條例」並逕付二讀，恐讓不良私校得以繼續延命，呼籲國民黨團主動撤案，...

立委提案退場條例增1年徵求期 教團反對、憂高教禿鷹

立法院教育及文化委員會今天進行私立高級中等以上學校退場條例黨團協商，討論立委林倩綺提出的私校退場條例第24條修正案，訂定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。