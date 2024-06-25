桃園高溫燈號 教育局：校園特定時段避免戶外活動

氣象署今天針對桃園市發布橙燈高溫特報。桃園市政府教育局表示，已提醒各校教職員及學生避免於上午10時至下午2時進行戶外活動，並建立校園熱傷害緊急處置標準流程。

桃園市政府今天發布新聞稿表示，交通部中央氣象署針對桃園市13區發布橙燈高溫特報，各局處及各區公所已同步啟動應變機制，降低高溫的可能危害，衛生局也提供相關衛教資訊，提醒民眾避免熱傷害。

教育局表示，已提醒各校教職員工及學生充分補充水分及電解質、穿著涼爽透氣衣物，避免於上午10時至下午2時進行戶外活動；並請各校視校園場域及學生身體情形等條件，安排適當活動及場所，加強關懷學生防曬、飲水及健康情形，留意教室及活動場域通風，建立校園熱傷害緊急處置標準流程。

環保局表示，由環境管理處運用回收處理水於主幹道路進行灑水降溫；勞動局表示，已透過營造業職安區域聯防群組及市府安全伙伴聯繫介面發布宣導，並責令工地加強人員管制。

社會局表示，將發放提供飲用水、帽子、扇子等避暑物品給遊民，並運用行動沐浴車及於南北區外展服務中心提供免費盥洗服務。農業局表示，動物保護園區動物舍已增加冷氣及風扇運作，並避免於高溫時段進行戶外遛放作業。