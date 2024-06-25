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故宮南院翰墨新展登場 品味古代文人閒雅生活

中央社／ 嘉義縣25日電
故宮南院。圖／故宮南院提供
故宮南院。圖／故宮南院提供

故宮南院「翰墨空間–故宮書畫賞析」例行展今天起以「文人的閒雅生活」為題，展國寶文徵明「書醉翁亭記」等書畫精品，邀請大家來南院看展消暑，品味古代文青閒雅生活。

故宮南院今天發布新聞稿表示，「文人的閒雅生活」展共展出25組件書畫精品；文人將園林齋室描繪成圖，除寄託著文人自我認同，也展現對家園的眷戀。畫中閒坐、宴飲、觀花、賞月等場景，多有親友為伴，也是文人理想日常生活寫照。

策展人國立故宮博物院書畫文獻處副研究員邱士華表示，本次展出的3件明代作品中，「清白軒圖」是清白軒主人劉珏夏日與友朋歡聚的記事；「清吟消夏圖」是宋旭與4名友人下棋飲宴，等待明月升起的夏夜聚會，宋旭以平淡鬆秀的山水，傳達出恬適悠然的回憶。

而「適適圃圖」冊則是畫家黃炳中在萬曆33年（1605年）描繪明代宰相申時行退休修建的居所「適適圃」，並搭配作者詩作，全冊十開一次完整呈現。帶領觀眾賞玩退休宰相庭園中的杏壇、柳塘、桃塢等美景及他經營的理想生活。

邱士華說，文人們除了以詩文、書畫創作來表達心志情感，也常以碑拓收藏來反映自己對古代金石痕跡的學習；此外，融合字體、刀法、布局及選句為一體的篆刻藝術，亦是文人雅玩。

本次展出的兩件民國作品饒富興味，王壯為「自用書印酒印」上鈐蓋與書、酒相關的自用印章，讓人想像他當年摩搓著印石，翻轉把玩的模樣。

邱士華表示，展品中有一件是「故宮博物院鼎墨拓本」，是拓自故宮院藏雍鼎的「全形拓」。19世紀新發展出來的「全形拓」是拓取器物局部後巧妙排列並加上繪畫填補修飾，可提供紀錄器物造型、紋飾與銘文的立體形象，在攝影技術未普遍之際，具有取代攝像的重要功能。

故宮南院表示，「文人的閒雅生活」檔期即日起至9月17日止，盛夏來臨，歡迎到南院看展消消暑。

故宮南院

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