新竹幼教師遭控虐童喊冤今抗議 教育局：是依法調查

新竹縣新豐鄉某準公共化幼兒園5月傳出有3名幼教老師遭家長指控涉嫌對孩子施暴，雖家長後續承認是「烏龍指控」，但新竹縣教育局仍依規定啟動調查，造成涉案老師不堪壓力而離職，今上午幼教師團體到新竹縣府前抗議「冤案」，教育局事後回應「將繼續依法公正執行職務」。

新竹縣教育局回應，因家長陳述疑似發生不當對待的事發地點並無監視器畫面，因此教育局依教保相關人員違法事件調查處理辦法規定啟動相關程序調查，調查小組成員是外聘委員，教育局幼教科僅協助進行行政程序，無權進行審查及認定。

教育局否認對遭指控老師「有罪推定」，但強調教育局立場不會受任何外界干預而改變，將繼續依法公正執行職務，確保幼兒接受適當教育及照顧、維護幼兒安全，以及保障教保相關人員權利，並善盡督導及輔導幼兒園之責。

據了解，當事家長在5月3日向教育局檢舉幼教老師疑似在4月30日「虐待孩童」，造成孩子背部出現10公分長的瘀青，要求園方提供監視器畫面卻遭拒。教育局介入後，園方於5月7日提供監視器，但仍遭家長質疑，隔天教育局隨即依規定啟動調查程序，目前案件仍在調查中，最快7月2日將由調查委員會認定老師是否虐童。

幼教師團體今上午集結百名老師到新竹縣府前抗議，不滿當事家長都已經簽具聲明表示虐童指控是烏龍，為何縣府仍執意繼續調查，造成當事老師的壓力，甚至連帶牽連造成幼兒園沒老師，只能停課關班，其他孩子也連帶受影響無法上課。

幼教師團體要求新竹縣教育局長楊郡慈向遭冤枉老師道歉，並要求幼教科長陳盈如下台負責。幼教老師們高舉「冤案」、「烏龍縣府」等標語，要為遭冤老師捍衛名譽清白。

新竹市兒童教保福利聯合會理事長周莉柔表示，政府從未腳踏實地檢討如何有效保障幼教從業人員的權益，發生冤錯案總是草草了事，從未考慮如何撫平老師的身心和名譽傷害。

新竹縣幼兒教保學會理事長莊瑞娜表示，新竹縣教育局已經不是第一次在搞不清楚事實的情況下，就對幼教老師有罪推定，老師們面對虐童指控、教育局調查，已經要靠吃身心科藥物。