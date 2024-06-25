信誼7月舉辦國際動畫放映會 聚焦永續主題

信誼基金會將於7月推出「SDGs永續國際動畫放映會」，精選4部信誼兒童動畫獎的得獎作品於北、中、南上映，映後還安排講師帶領親子深入識讀永續發展的意涵。

信誼基金會今天發布新聞稿指出，全球正面臨氣候變遷、戰爭衝突等挑戰，如何在生活中落實SDGs（聯合國永續發展目標），培育下一代面對未來、關心環境變化，更是重中之重。

為了打開孩子與世界的連結，信誼基金會將舉辦「SDGs永續國際動畫放映會」，從「信誼兒童動畫獎」專業組15年來眾多國際得獎作品中，精選4部以「永續發展」為主題的動畫作品，自7月7日起分別在台北、台中、高雄上映。

4部動畫各自聚焦不同的SDGs主題，例如「魚躍之旅」談到缺水危機，「北極熊流浪記」呼應世界戰火下難民顛沛流離的議題，「翠鳥的世界」展現自然萬物之美，「逼近」則從澎湖新生的小綠蠵龜視野出發，凸顯出海洋污染嚴重、環境生態關懷的刻不容緩。

信誼基金會營運長廖瑞文表示，「信誼兒童動畫獎」於2009年創設，現已成為國際動畫創作者競逐的平台，從歷屆獲獎作品中可發現「環境議題」是創作者最關注的主題；適逢信誼兒童動畫獎16週年，信誼首次將專業組得獎作品以實體放映會型式，聚焦永續主題，將法國、西班牙、台灣的優秀作品聯合放映，希望將環境永續理念傳遞給全台親子與師生。

在SDGs永續國際動畫放映會後，信誼基金會還邀請專業講師進行映後討論、交流，包括台北教育大學附設實驗國小學務主任陳建廷、雲林科技大學視覺傳達設計系教師邱顯源、台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所教師林巧芳擔任導讀人，3人都是動畫教育實務創作與推廣上投入已久的專家，將帶領親子深入識讀SDGs的意涵。