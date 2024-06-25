快訊

批民進黨不演了 國民黨：罷謝成林右昌市政缺失遮羞布

離奇！桃園73歲翁停車場不明原因「撞破牆」 送醫不治

孫安佐不放棄瓦斯火槍 經紀人曝「還在研發更高階武器」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少子化國安問題 教團、立委呼籲產假至少14周

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總及立委黃珊珊、陳菁徽今日召開記者會，呼籲營造友善生養環境，產假應至少為14周。記者李芯／攝影
全教總及立委黃珊珊、陳菁徽今日召開記者會，呼籲營造友善生養環境，產假應至少為14周。記者李芯／攝影

我國生育率長期偏低，全教總認為提升生育率是國家重要課題，並對此召開記者會主張，應讓產假從現行8周提高到14周。立委表示，更長的有薪假休息能降低媽媽產後憂鬱的可能，更長的哺乳時間則增加寶寶免疫力，因此支持延長產假，同時也符合世界各國的標準。

全教總今天在立法院召開記者會，理事長侯俊良說，少子化是影響國家整體國力發展的國安問題，提升生育率已成當前國家重要課題，我國目前產假制度明顯應予調整，應避免造成懷孕歧視。其中，產假薪資與人力調配等問題，影響雇主支持產假制度意願，進而影響勞工的產假權益，因此要求政府應提出周全之友善生產養育政策，落實母性保護。

侯俊良表示，國際勞工組織的母性保護公約規範，2000年修正產假至少14周，世界各國產假之相關規範至少10周以上，對照我國勞基法產假保障制度仍為產假8周，公教人員娩假42日，顯示我國產假保障制度未能與時俱進，且遠遠落後世界各國。朝野既認為少子女化已是國安危機，就應從延長全體受僱者產假做起。

立委陳菁徽表示，根據研究，更長的有薪假休息能提升媽媽和寶寶的健康，媽媽能得到更長恢復，充分休息降低產後憂鬱的可能，更長的哺乳時間則增加寶寶免疫力。此外，育嬰、產假、親職假津貼都是提升生育率的其中一環，每一環都很重要，年輕夫妻在決定生養小孩前，會考量後續生活規畫、社會福利、身體恢復的過程，國家也得有住宅等政策配套。

立委黃珊珊表示，台灣周邊國家的產假都比我們多很多，台灣勞基法太落後，仍停留在8周，呼籲產假至少10周，並應逐步調整到14周。另外，女性最擔心的就是工作因為生孩子而被取代、無法回到職場，應讓女性在生養孩子的同時，兼顧家庭跟工作。

延伸閱讀

立委提案退場條例增1年徵求期 教團反對、憂高教禿鷹

宜蘭某校長申請續任失敗 第2次遴選同批委員竟過關！教育部出手了

校長連任失敗又「新任」成功 全教總呼籲改善遴選機制

多個縣市教師加班只能補休 全教總籲給加班費

相關新聞

少子化國安問題 教團、立委呼籲產假至少14周

我國生育率長期偏低，全教總認為提升生育率是國家重要課題，並對此召開記者會主張，應讓產假從現行8周提高到14周。立委表示，...

藍提修退場條例 教團憂讓不良私校續命呼籲撤案

私校工會今天表示，中國國民黨立院黨團提案修正「私校退場條例」並逕付二讀，恐讓不良私校得以繼續延命，呼籲國民黨團主動撤案，...

立委提案退場條例增1年徵求期 教團反對、憂高教禿鷹

立法院教育及文化委員會今天進行私立高級中等以上學校退場條例黨團協商，討論立委林倩綺提出的私校退場條例第24條修正案，訂定...

偏鄉代理師培補助 立委籲擴大

為提升偏鄉師資素質，立委盼偏遠地區學校教育發展條例納入偏遠學校「自辦甄選」進用的代理教師，接受全額補助參與師培課程。對此...

李遠視「台流」崛起時機到 努力助陣創作者

文化部長李遠上任剛過一個月，今天舉辦媒體茶敘，他認為現在正是「台流」崛起時機，文化部不會扮演指導角色，因為民間力量更強，...

美國務院獎助29大學高材生赴成大集訓中文 學生:盼更有效跨國合作

29名美國知名大學高材生到成功大學接受8周密集繁體中文課程及文化體驗。今天舉行始業式，學生稱「既興奮又有壓力」，期待課程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。