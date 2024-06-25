少子化國安問題 教團、立委呼籲產假至少14周

我國生育率長期偏低，全教總認為提升生育率是國家重要課題，並對此召開記者會主張，應讓產假從現行8周提高到14周。立委表示，更長的有薪假休息能降低媽媽產後憂鬱的可能，更長的哺乳時間則增加寶寶免疫力，因此支持延長產假，同時也符合世界各國的標準。

全教總今天在立法院召開記者會，理事長侯俊良說，少子化是影響國家整體國力發展的國安問題，提升生育率已成當前國家重要課題，我國目前產假制度明顯應予調整，應避免造成懷孕歧視。其中，產假薪資與人力調配等問題，影響雇主支持產假制度意願，進而影響勞工的產假權益，因此要求政府應提出周全之友善生產養育政策，落實母性保護。

侯俊良表示，國際勞工組織的母性保護公約規範，2000年修正產假至少14周，世界各國產假之相關規範至少10周以上，對照我國勞基法產假保障制度仍為產假8周，公教人員娩假42日，顯示我國產假保障制度未能與時俱進，且遠遠落後世界各國。朝野既認為少子女化已是國安危機，就應從延長全體受僱者產假做起。

立委陳菁徽表示，根據研究，更長的有薪假休息能提升媽媽和寶寶的健康，媽媽能得到更長恢復，充分休息降低產後憂鬱的可能，更長的哺乳時間則增加寶寶免疫力。此外，育嬰、產假、親職假津貼都是提升生育率的其中一環，每一環都很重要，年輕夫妻在決定生養小孩前，會考量後續生活規畫、社會福利、身體恢復的過程，國家也得有住宅等政策配套。

立委黃珊珊表示，台灣周邊國家的產假都比我們多很多，台灣勞基法太落後，仍停留在8周，呼籲產假至少10周，並應逐步調整到14周。另外，女性最擔心的就是工作因為生孩子而被取代、無法回到職場，應讓女性在生養孩子的同時，兼顧家庭跟工作。