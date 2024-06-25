藍提修退場條例 教團憂讓不良私校續命呼籲撤案

私校工會今天表示，中國國民黨立院黨團提案修正「私校退場條例」並逕付二讀，恐讓不良私校得以繼續延命，呼籲國民黨團主動撤案，或先辦公聽會、廣納各界意見後再修法。

全國私校工會今天發布新聞稿指出，為解決少子化後中高等教育供需失衡問題，立法院於民國111年4月三讀通過私立高級中等以上學校退場條例，這個法案歷經教育界10多年討論、廣納各方意見後才形成共識、完成立法，是化解私校教育品質惡化的安全閥。

私校工會提到，藍白政黨合作、仰仗國會多數通過變更議程，於5月將國民黨團立委提案的私校退場條例修正案「自教育及文化委員會抽出逕付二讀」，這項決議大開民主倒車，不容許教育部及教團有表達意見的機會，未經充分討論就倉促修法恐怕後患無窮，恐怕是為辦學不佳私校護航，也為私校禿鷹掠奪校產鋪路。

關於國民黨團立委提案的私校退場條例修正案，私校工會認為，修正案新創兩項制度，其中爭議較大的是無明定徵求期，等同授權主管機關得以行政裁量權延後私校退場時程，修正案一旦通過，不只否定退場條例以法律強制不良私校退場的立法目的，更讓退場條例形同癱瘓，已躺在加護病房的不良私校得以繼續延命。

私校工會表示，國民黨團立委以多數暴力、倉促草率提出這項修正案，並未獲得參與退場條例立法的教育團體支持，教育部、私校及教師團體也都持反對立場。私校工會呼籲國民黨團立委應順從民意、主動撤案，或者回歸民主程序，先辦公聽會、廣納各界意見後再按部就班修法，若仍堅持悖離民意、一意孤行，全民應予譴責。