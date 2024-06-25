偏鄉代理師培補助 立委籲擴大

為提升偏鄉師資素質，立委盼偏遠地區學校教育發展條例納入偏遠學校「自辦甄選」進用的代理教師，接受全額補助參與師培課程。對此，教育部表示目前師培的人數已足夠，若再培育這四千多名代理教師，未來是否會留在偏鄉又成問題。

現行偏鄉條例針對由主管機關「公開甄選」進用的偏遠地區學校現職代理教師，未具教師資格、近三年內於偏遠地區學校實際服務滿四學期，並表現優良者，得參加由中央主管機關全額補助的師培課程。

立法院教育及文化委員會昨逐條審查偏遠地區學校教育發展條例修正草案，立委柯志恩等人認為，此項全額補助課程並未適用於偏遠地區由學校「自辦甄選」的現職代理教師，恐有代理教師權益保障不均等疑慮。擬具第八條修正草案，欲新增此類適用對象，以提升偏鄉專業合格師資素質，強化偏鄉師資久任誘因。

立委陳培瑜提醒，以公費全額補助自辦甄選進用的代理教師師培課程，形同公費生，但現行許多公費生進入偏鄉後，由於社區支持環境不夠，寧可賠錢也不想繼續留在偏鄉。如果要採這樣的方式，地方政府的社安系統、文化系統應與學校配合，支持老師留在偏鄉服務。

教育部政務次長張廖萬堅表示，符合此版本資格者有四七〇五人，若再培育這些師資，是否會留在偏鄉又成問題。偏鄉條例每年已經投入高達廿六億元，針對師資培育、教師流動率高的問題，教育部會提出有效對策，地方政府也應協調盡量開出正式缺。

柯志恩表示，教育部沒有給大家充分資料，第八條保留擇期再審，張廖萬堅也承諾，半年內提出院版的偏鄉條例修正草案。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，事實上，多數老師都願意自費進修師培課程，卻受限於開課區域和時間，若補助學費，代理教師仍須離開偏鄉進修師培課程，一樣會有偏鄉師資留不住的問題。

她認為，中央應先降低偏鄉代理教師的進修門檻，例如給老師公假進修或開設合適的進修型態，像是台南大學就有偏鄉師資培育微學程，配合教師寒暑假開辦實體及遠距課程，讓代理教師留在偏鄉教育現場又同時可以進修，如此才吻合代理教師的需求。