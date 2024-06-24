李遠視「台流」崛起時機到 努力助陣創作者

文化部長李遠上任剛過一個月，今天舉辦媒體茶敘，他認為現在正是「台流」崛起時機，文化部不會扮演指導角色，因為民間力量更強，他會站在服務角度為創作者服務。

李遠表示，他把在任每一天當第一天，也當最後一天。前者是像孩子一樣對每件事情都好奇，後者是他不眷戀這個位子，就能做自己想做的、不恐懼害怕。

李遠分享，2000年時他曾擔任台視節目部經理，原本滿腔抱負，想製作許多文學改編作品，但長官覺得他預算花太多，改去買韓劇，讓他很不服氣，以往是韓國人來跟台灣電影取經，為什麼反而要來買韓片。

然而，當時買1集韓劇只要新台幣20萬元，台灣自製一集卻要80萬元，李遠坦言從經營角度，電視台自然不想再拍台劇，從此打開電視都在播韓劇，台灣影視也被耽誤了20年左右，最慘一年不到10部國片，每部票房不到新台幣100萬元，幸虧創作者鍥而不捨，2008年「海角七號」後起死回生。

李遠回憶，2011年他與韓國導演李滄東共同擔任金馬獎評審時，雖然對方推崇台灣電影能拍出歷史社會、極富人文氣息，但李遠仍感受到台韓影視差距明顯被拉開；但去年李滄東再應金馬團隊邀請訪台，便吐露韓流漸漸衰退，影視過度商業、公式化，李遠認為這正是「台流」崛起時機，尤其中生代導演楊雅喆、徐漢強等陸續繳出「破浪男女」、「鬼才之道」等好作品，台灣影集表現也很亮眼。

李遠強調台灣民間力量很強，文化部不會扮演指導角色，而是提供服務與贊助，無論是影視、出版、表演藝術等，會透過文策院、文化黑潮等計畫，與三大電信法人合作籌措資金，或規劃文化幣、開設行銷記者會，讓創作者不孤單。

同時深耕兒少文化教育，協助兒少頻道「小公視」開台、規劃國家兒童未來館等，李遠表示：「文化不起來，國家無論經濟再好，還是很貧瘠的社會」。

有媒體詢問如何協助台流外銷、看待中國市場，李遠指出，過去有影視工作者試圖滿足兩邊，題材卻難以討好、票房慘澹作收，台灣創作環境最可貴之處就是自由，他認為應把目標放眼世界，有賣到中國就當賺到，就像「周處除三害」，畢竟中國市場我們無法掌控。