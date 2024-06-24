美國務院獎助29大學高材生赴成大集訓中文 學生:盼更有效跨國合作

29名美國知名大學高材生到成功大學接受8周密集繁體中文課程及文化體驗。今天舉行始業式，學生稱「既興奮又有壓力」，期待課程結束中文能力可明顯提升並理解台灣文化，未來有更好的發展。

美國國務院為培育「精通關鍵語言跨文化人才」而設的「關鍵語言獎學金」課程，今年暑期共有史丹佛大學、約翰．霍普金斯大學等18州、29所大學資優學生獲得獎助，到成大研習中文華語。

美國在台協會、外交部北美司、美國國際教育委員會代表及成大國際長謝孫源、文學院長高實玫、文學院副院長陳家煌、歷史系主任蔡幸娟、華語中心主任吳玫瑛及30多接待家庭成員出席始業式。

孫源國代表成大歡迎這一批高材生暑假來成大華語中心學習語言，希望大家也能趁此機會，認識台灣的人文歷史與風情，祝福學習順利並建立友誼。

杜克大學主修生物學的研究生潘哲明代表學員致詞表示，當初學華語動機之一是實驗室成員有許多是華人，做研究需要大家共同合作與努力，希望自己華語能力能大幅提升，才能更有效地跨國合作，也會有更多同理心，很期待在台學習期間，能知道台灣人在擔憂什麼，面對的挑戰是什麼。

史丹佛大學盈敏說，媽媽是新加坡華人，爸爸是美國人，雖然從小會與媽媽說華語，但還是希望華語能力能夠更好，自己主修亞洲國際關係，來台灣學習可以對區域地緣政治有更深入認識。來台是第一次完全處在全華語環境，內心多少有點緊張。

伊利諾大學厄巴納－香檳分校羅德豐指出，自己從高中、大學就陸續學華語，也曾在台灣陽明交通大學取得碩士學位，華語一般的交流他沒問題，但因未來想在台從事教職，華語水準必需再提升，目標要能夠用華語展現出專業能力。對密集課程他很期待。

2016年起美國國務院與成大合作開辦「關鍵語言獎學金課程（簡稱CLS）」，今年第9年。學生須在8周完成美國大學1年的華語課程，並透過接待家庭、語言學伴、文化課程及參訪深入認識台灣文化。課程結束通過 Bryn Mawr College 認證，可取得大學學分。

關鍵語言獎學金為美國公費獎學金，推動16種關鍵語言暑假課程，錄取率僅10％，課程教學架構與課程設計強調語言與文化整合，語言課程有小班、討論、一對一課；文化課程著重在地化與社區服務，包含接待家庭、語言學伴、文化活動與文化參訪。