快訊

巴黎奧運／中華代表團服首度曝光 楊勇緯搶先穿無緣的進場服

南韓鋰電池工廠驚傳大火 現場尋獲20具遺體

雨彈升級！雙北大雷雨轟1小時 12縣市豪大雨恐下到晚上

藝術人才教育結合AI虛擬歌手 激發教師教學設計能量

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部藝術才能專長領域輔導群於今日在台灣師範大學舉辦「2024教育部藝術才能專長領域輔導群年度研討會」，會中討論在AI浪潮下，如何調整現行藝術人才養成機制。圖／教育部提供
教育部藝術才能專長領域輔導群於今日在台灣師範大學舉辦「2024教育部藝術才能專長領域輔導群年度研討會」，會中討論在AI浪潮下，如何調整現行藝術人才養成機制。圖／教育部提供

為精進藝術才能教育品質，教育部藝術才能專長領域輔導群今天在台灣師範大學舉辦「2024教育部藝術才能專長領域輔導群年度研討會」，會中討論在AI浪潮下，如何調整現行藝術人才養成機制。工作坊結合AI科技，進行虛擬歌手、虛擬舞蹈化身等實務操作，教育部盼激發藝才班師長教學設計能量，為台灣藝術專才教育注入活水。

教育部表示，自109學年度起成立藝才輔導群，提供藝才班老師課程教學諮詢，並協助縣市輔導工作，且年度辦理研討會擴散成果，此次研討會透過主題演講、年度成果、工作坊、海報發表，展現藝術才能教育的全方位思維，吸引來自約250位關心藝才領域人士，以線上及實體混成形式參與。

教育部師資培育及藝術教育司專門委員林瑋茹在開場演講中，分享面對AI浪潮及少子化衝擊下，如何因應調整現行中、小學專業藝術人才養成機制，她強調協力、共創、共好是開創藝才教育新局面的關鍵，教育部也會持續健全藝術才能專業人才培育支持系統。

研討會下午的工作坊融入AI、VR、AIGC現代科技，帶領師長進行實務操作，音樂組透過AI的運算，學習虛擬歌手的各種參數設定。舞蹈組以虛擬化身進行創作，突破現實環境的限制，透過AI技術變換形象，讓觀眾彷彿置身夢境、與舞者共舞。

教育部強調，本次研討會主題兼具科技與文化、創作與應用，期能激發藝才班師長課程與教學設計能量，豐富未來藝術專才教學實踐的可能性與展現力。藝才輔導群未來將持續引領全國藝術才能專才教育發展，提供課綱導讀轉化、課程教學分享等等，為台灣藝術專才教育注入活水。

教育部

延伸閱讀

國美館慶36週年「美術館的開箱派對」用體驗探索幕後工作

華南銀行仲夏藝術派對 奇美博物館璀璨登場

東京「品川水族館」結合數位藝術與海洋生物，打造聲光幻影海豚秀！

藝術轉動社區 澎湖望安進駐藝術團隊以魚灶當窯

相關新聞

廢油變成綠金 承德油脂董座李義發獲頒台師大名譽博士

承德油脂董事長李義發以橫跨物理、化學、生物及工程領域的專業知識，將廢油變成綠金產業，成為國內規模最大的生質柴油製造商，產...

視障歌手張振華養出特奧金牌女兒 他樂觀分享生命故事

「我比別人卡認真！為什麼比人卡歹命..,」一首台語歌是很多人身處命運路口的內心寫照，虎尾就業中心為化解許多求職者的心理障...

AI狂潮來襲 文組求職跨科技業有機會？人力銀行：這麼做最快翻身

AI熱潮席捲全台，連最新公布的榜單都看出端倪，出現「理工熱，人社冷」的現象，理工類的大學名額使用率比去年提升，連私立大學...

大漢工會控校方親信占學務長職務 主秘：依規定處理

大漢技術學院今年2月遭爆對外宣布停辦引發師生抗議，全校過半教師加入工會，工會今指出，5月15日校方突然片面終止工會幹部學...

選手因賽短期失能或身心障礙 修法保障醫療照顧、轉職

立法院教育及文化委員會今日審查國體法修正草案，盼能保障國家代表隊培訓選手，若因受傷導致短期失能、身心障礙，應由國家提供醫...

控大漢空降親信占學務長職務 工會到勞動部遞不當勞動行為裁決申請

大漢技術學院今年2月遭爆違法對外宣布停辦引發師生強烈抗議，全校過半教師加入工會並成立分部，雖暫時阻擋校方不正當停辦，5月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。