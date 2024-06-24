藝術人才教育結合AI虛擬歌手 激發教師教學設計能量

為精進藝術才能教育品質，教育部藝術才能專長領域輔導群今天在台灣師範大學舉辦「2024教育部藝術才能專長領域輔導群年度研討會」，會中討論在AI浪潮下，如何調整現行藝術人才養成機制。工作坊結合AI科技，進行虛擬歌手、虛擬舞蹈化身等實務操作，教育部盼激發藝才班師長教學設計能量，為台灣藝術專才教育注入活水。

教育部表示，自109學年度起成立藝才輔導群，提供藝才班老師課程教學諮詢，並協助縣市輔導工作，且年度辦理研討會擴散成果，此次研討會透過主題演講、年度成果、工作坊、海報發表，展現藝術才能教育的全方位思維，吸引來自約250位關心藝才領域人士，以線上及實體混成形式參與。

教育部師資培育及藝術教育司專門委員林瑋茹在開場演講中，分享面對AI浪潮及少子化衝擊下，如何因應調整現行中、小學專業藝術人才養成機制，她強調協力、共創、共好是開創藝才教育新局面的關鍵，教育部也會持續健全藝術才能專業人才培育支持系統。

研討會下午的工作坊融入AI、VR、AIGC現代科技，帶領師長進行實務操作，音樂組透過AI的運算，學習虛擬歌手的各種參數設定。舞蹈組以虛擬化身進行創作，突破現實環境的限制，透過AI技術變換形象，讓觀眾彷彿置身夢境、與舞者共舞。

教育部強調，本次研討會主題兼具科技與文化、創作與應用，期能激發藝才班師長課程與教學設計能量，豐富未來藝術專才教學實踐的可能性與展現力。藝才輔導群未來將持續引領全國藝術才能專才教育發展，提供課綱導讀轉化、課程教學分享等等，為台灣藝術專才教育注入活水。