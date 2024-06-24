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廢油變成綠金 承德油脂董座李義發獲頒台師大名譽博士

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大今天舉行名譽博士頒授典禮，由台師大校長吳正己（左）為李義發撥穗，並頒發名譽博士學位證書。圖／台師大提供
台師大今天舉行名譽博士頒授典禮，由台師大校長吳正己（左）為李義發撥穗，並頒發名譽博士學位證書。圖／台師大提供

承德油脂董事長李義發以橫跨物理、化學、生物及工程領域的專業知識，將廢油變成綠金產業，成為國內規模最大的生質柴油製造商，產品行銷世界。國立台灣師範大學今日頒發名譽理學博士予李義發，表彰其作為ESG（企業社會責任）及循環經濟的先行者，以及對推動台灣能源轉型與永續發展的貢獻。

名譽博士頒授典禮由台師大校長吳正己為李義發撥穗，並頒發名譽博士學位證書。李義發1961年畢業於台師大理化系物理組，多年來推動台灣能源轉型及永續經營，大幅減少碳排與降低污染，長期投入循環經濟生產模式與生質能源研發，並成為英國石油、殼牌石油等國際石化企業合作的對象。

台師大指出，李義發也長期支持台師大學術研究、產學合作，投入酵素基因工程研究，開發新型生物觸媒，以及發展低碳環保的綠色製程，產學合作成果更獲得多國的發明專利。

吳正己表示，李義發創立承德油脂，回收全台各地的廢食用油，製造出獨步全球的優質生質柴油，將台灣的生質柴油產品推向國際市場，成為全球最大的生質柴油製造商之一；不僅減少碳排放，也為發展再生能源指出新的方向。李也積極投入循環經濟與減碳生產，不只在商業上取得成功，也落實環境永續。

李義發則表示，感謝師大的培育，身為礦工之子也能有機會在學術和職涯生涯中取得成績。在師大就學期間，認識了理化系同班同學，也是妻子陳智惠，兩人結褵超過半世紀，相互扶持，也成為他事業上的好夥伴，一起白手起家創立公司。未來公司將致力於發展成全台最大的生質能源供應商，也因為師大的公費支持，抱著飲水思源的精神回饋母校，幫助更多學弟妹。

台師大 永續

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