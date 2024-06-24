高中以下學校課程審議會 非政府代表遴選開跑

教育部即日起啟動高中以下學校課程審議會非政府代表遴選，課審會委員任期4年，任滿得連任；各分組審議會委員將於明年任期屆滿，一併啟動遴選。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，「高級中等以下學校課程審議會」現任委員48人，其中非政府代表委員13人將於今年12月24日任期屆滿；各分組審議會委員將於明年2月26日或10月31日任期屆滿，一併啟動遴選。

為廣納各界人才，國教署辦理課審會審議大會非政府代表委員遴選，請各界踴躍推薦，推薦課審會委員前，應徵詢受推薦者擔任課審會委員意願，確認其同意配合公開姓名及參與會議時的發言摘要，並於今年8月12日前上網提供推薦名單。

國教署說明，即日起受理各界推薦課審會委員，包括高中（普通型、單科型、技術型、綜合型）、國中小、特別類型教育（特殊教育、藝術才能及體育）課程、教學或評量相關專家學者及領域、學科、群科的專家學者或教師；教師組織成員；校長組織成員；家長組織成員；前3類以外的教育相關的非政府組織成員；社會公正人士。

課審會委員任期4年，任滿得連任，為使課程綱要審議過程公開透明，課審會所召開會議，將作成會議紀錄及委員發言摘要，併同委員姓名公開。

國教署表示，課審會審議大會委員具非政府代表身分的委員候選人，將依高級中等教育法第43條之1規定，由行政院提名後，提交課審會委員審查會以過半數同意，再送請行政院長聘任。