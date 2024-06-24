大漢工會控校方親信占學務長職務 主秘：依規定處理

大漢技術學院今年2月遭爆對外宣布停辦引發師生抗議，全校過半教師加入工會，工會今指出，5月15日校方突然片面終止工會幹部學務長王世忠職務，將應到人數扣除請假人數，強行召開校務會議。校方回應，學校行政皆依規定處理，且校務會議出席人數有過半，有疑慮也已再次召開會議。

大漢技術學院師生今天在勞動部前召開記者會指出，4月10日校方再次召開校務會議，主任秘書邱天佑違反過去會議慣例，擅自將應到人數扣除請假人數並強行召開校務會議，且校方解除工會會員的行政聯務，還擅自變更校務會議委員名單等。

主秘邱天佑回應，學校依法行政，所有措施與作為，完全遵守相關教育法規，並無工會所提片面終止個別行政主管職務情事。學務長職位更換溝通過程由校長林岳輝請人事主任溝通，林校長僅就最後獲得人事主任告知，助理教授王世忠同意職務異動，並無任何強制或壓迫或片面宣布此人事案。

邱天佑說，王世忠有針對學務處業務、人事經費、畢業典禮等待辦事項，口頭交接給新任學務長魏大同，並於5月15日及6月5日參加行政會議，更在通識中心主任欄位簽名，在6月13日提起申訴前，未曾論及職務異動有任何不滿。

至於校務會議的部分，邱天佑表示，校務會議成員超過20人為具有教師身分（含校長），校務會議開會或流會均符合規定辦理，應出席委員30人，4月10日本學期第4次校務會議因公、病假為4人，故14人即為過半數。4月24日第5次會議因人數未過半而流會。6月5日第6次會議，除簽名20位代表外，一名副教授簽名後聲明退席，與一名委員不願簽名均未列入計算，不過出席人數也超過半數16人，因此，所有校務會議均依法舉辦，無不法情事。