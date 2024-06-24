快訊

「早喬好了」！黃國昌爆超思為搶單而成立 疑農業部少報600萬顆日本蛋

酒駕害命！水泥車右轉沒減速 婦人遭「撞倒再輾壓」送醫失血過多亡

覆議失敗恐引爆大罷免時代 哪些選區重選翻盤機會大？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

選手因賽短期失能或身心障礙 修法保障醫療照顧、轉職

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今日審查國體法修正草案。記者李芯／攝影
立法院教育及文化委員會今日審查國體法修正草案。記者李芯／攝影

立法院教育及文化委員會今日審查國體法修正草案，盼能保障國家代表隊培訓選手，若因受傷導致短期失能、身心障礙，應由國家提供醫療照顧及轉職輔導，且選手保險理賠給付額度應與薪資相當。對此，教育部經討論認同修法，並會補助保險理賠額度和薪資的差額。

日前亞洲盃資格賽中，台灣男籃隊爆發失能險保障不足的爭議。立委莊瑞雄等人提出，為保障參加國際運動賽會國家代表選手，在投入訓練及參賽期間如有嚴重運動傷害，在醫療及就業輔導上能夠獲得充分保障，擬具第23條條文修正草案，保障選手在受訓及參賽期間受傷致短期失能或身心障礙，國家應給予後續的醫療照顧及轉職輔導。

立委蔡其昌等人還在提案中加入，選手的保險理賠給付額度應與該選手的合約薪資相當，不因保費與其現行職業薪資收入落差過大，也讓相關單位在不同選手及隊職員，在代表國家出賽時的保險額度計算有參考依據。

針對保險理賠給付額度，保險局與會代表說明，短期失能商業保險能提供的額度有限，現在只有一家公司辦理，擔心小眾市場難符合保險大數法則，其後續承接意願低。

因此，第23條最後通過版本指出，保險短期失能理賠額度與選手合約薪資差額，由中央主管機關依照規定補助。另外，國家代表隊培訓選手級隊職員因培訓或參賽，導致短期失能、身心障礙或死亡者，中央主管機關應發給慰問金，並提供短期失能、身心障礙選手後續醫療照顧及相關就業輔導服務。

本次修法也通過附帶決議，要求政府協助學生選手及運動教練納入團體傷害保險，現階段僅以教育部主辦的競技層次、傷害發生機率與嚴重程度較高的全大運、全中運和學生聯賽為對象，請教育部在辦理各項保險時，確實要求保險內容應包括學生參加賽會或集訓時，報到後熱身、訓練等過程受到傷害時，及受傷後提供生活補助的相關保障。

保險 薪資 額度

延伸閱讀

高教深耕113年經費出爐 台大獲加碼、擁25.9億全台最多

教師留職停薪趕暑假復職 教育部：須有緊急情事

嘉義市身心障礙服務再升級 首推補助照護人員薪資促留才久任

綠議員指新北全障運表現差強人意 侯友宜：持續努力

相關新聞

控大漢空降親信占學務長職務 工會到勞動部遞不當勞動行為裁決申請

大漢技術學院今年2月遭爆違法對外宣布停辦引發師生強烈抗議，全校過半教師加入工會並成立分部，雖暫時阻擋校方不正當停辦，5月...

立委盼擴大偏鄉代理師培全額補助 教部憂培育後不留任

為提升偏鄉師資素質，立委盼偏遠地區學校教育發展條例納入偏遠學校「自辦甄選」進用的代理教師，接受全額補助參與師培課程。對此...

選手因賽短期失能或身心障礙 修法保障醫療照顧、轉職

立法院教育及文化委員會今日審查國體法修正草案，盼能保障國家代表隊培訓選手，若因受傷導致短期失能、身心障礙，應由國家提供醫...

夏令營M型化 高檔赴英2周34萬

暑假即將到來，不少家長為孩子安排暑假活動傷透腦筋，近年不少夏令營1日收費1300元起跳，有3天5700元烘焙營、4天75...

桃園首次教育高峰會 最夯AI教育發展特色成主流

桃園市立委萬美玲今天晚上在中壢區舉辦第一屆桃園市教育高峰會，邀教育部長鄭英耀、桃園市長張善政與13區國中、小校長與家長會...

別把孩子暑假塞滿滿 專家：可安排動態營隊、家庭旅遊

有別於都市孩子熱中參加暑期營隊，花蓮等偏鄉學校積極辦免費活動，不讓學生暑假空白。新北丹鳳國小輔導主任許又夫建議，暑假不一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。