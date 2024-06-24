控大漢空降親信占學務長職務 工會到勞動部遞不當勞動行為裁決申請

大漢技術學院今年2月遭爆違法對外宣布停辦引發師生強烈抗議，全校過半教師加入工會並成立分部，雖暫時阻擋校方不正當停辦，5月15日校方突然片面終止工會幹部王世忠的學務長職務，被指該涉及打壓工會成員和妨害工會活動的不當勞動行為，也指出接任學務長一職人選未曾於大漢任職，且是校長派親信。

大漢技術學院師生今天於勞動部前召開記者會指出，校方今年2月違法對外宣布停辦，3月27日本會會員集體拒絕出席校務會議導致流會；4月10日校方再次召開校務會議，主任秘書邱天佑違反過去會議慣例，擅自將應到人數扣除請假人數並強行召開校務會議，但報告的停辦計畫未獲教育部認可；6月5日校方再次召開校務會議，怎料校方竟解除工會會員的行政聯務，還擅自變更校務會議委員名單。

工會會員王世忠表示，自2022學年度起兼任學生事務處學務長一職，根據大漢組織章程，此行政主管職為3年1任，本應任職至2025年7月31日，結果5月15日校方片面終止學務長職務，改由自己的親信，也就是過去未曾於大漢任職的新聘魏大同接任，究其原因在校長林岳輝等人企圖減少工會會員於校務會議中的席次，進而削弱工會力量並操弄校務會議，也已違反「工會法」第35條雇主或代表雇主不得解僱、隆調、減薪或為其他不利之待遇。

東華大學法律系副教授張鑫隆指出，高教工會4月19日正式向大漢校方提出團體協約協商，校方卻多次要求工會提供法源依據及資格證明，但實際上向相對人提出團體協約協商時，法源依據及資格皆已詳細載明於函文中，校方無意義的質疑實則是為了拖延團體協約協商，直到5月28日校方又聲稱因舉辦畢業典禮以致校務繁忙，須於6月18日後才願意進行協商，已逾「團體協約法」第6條規定，校方應於60日內提出對應方案的期限。

高教工會執行秘書張志綸表示，今天高教工會及大漢的師生來到勞動部，正式提出不當勞動行為裁決申請，不論是為了勞動者的權益，或是教育界的倫理道德，工會都要堅決抵抗校方各種不法且獨裁的行為，也拒絕財團將屬於公眾的高教資源佔為己有及不當利得 。

勞動部回應，針對校方涉有違法解除工會幹部職務、剝奪校務會議委員資格及違反誠信協商義務的不當勞動行為，將於收受裁決申請案後由裁決委員會進行審理，若經裁決委員會審理認定雇主有違反「工會法」第35條或團體協約第6條第1項的情事，勞動部將依同法第45條或「團體協約法」第32條規定裁處雇主。