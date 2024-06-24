立委盼擴大偏鄉代理師培全額補助 教部憂培育後不留任

為提升偏鄉師資素質，立委盼偏遠地區學校教育發展條例納入偏遠學校「自辦甄選」進用的代理教師，接受全額補助參與師培課程。對此，教育部表示目前師培的人數已足夠，若再培育這4000多名代理教師，未來是否會留在偏鄉又成問題。

現行偏鄉條例針對由主管機關「公開甄選」進用的偏遠地區學校現職代理教師，未具教師資格、近3年內於偏遠地區學校實際服務滿4學期，並表現優良者，得參加由中央主管機關全額補助的師培課程。

立法院教育及文化委員會今逐條審查偏遠地區學校教育發展條例修正草案，立委柯志恩等人認為，此項全額補助課程並未適用於偏遠地區學校「自辦甄選」進用的現職代理教師，恐有代理教師權益保障不均等的疑慮。因此擬具第8條修正草案，欲新增此類適用對象，以提升偏鄉專業合格師資素質，強化偏鄉師資久任誘因，並吸引有意願及熱忱服務偏鄉的師資。

立委陳培瑜提醒，以公費全額補助自辦甄選進用的代理教師師培課程，形同公費生，但現行許多公費生進入偏鄉社區後，由於社區支持環境不夠，生活、心理支持上面臨困境，寧可賠錢也不想繼續留在偏鄉。如果要採這樣的方式，地方政府的社安系統、文化系統應與學校配合，支持老師留在偏鄉服務。

立委林宜瑾則說，該修法方向會影響現行師培員額管控，為偏鄉爭取師資是共同目標，但要採取怎樣的策略可以共同思考。

針對修法內容，教育部政務次長張廖萬堅表示，目前師培的人數已經足夠，如果照此版本修法通過，符合資格者有4705人，若再培育這些師資，是否會留在偏鄉又成問題。偏鄉條例每年已經投入高達26億元，針對師資培育、教師流動率高的問題，教育部會提出有效對策，地方政府也應協調盡量開出正式缺，目前一般學校代理教師比例約15％，偏遠地區卻在20％以上。

有立委質疑，問題不在是否開缺，而是教師不留任。國教署長彭富源進一步指出，開出正式缺額是地方政府的權責，且每個學校都要照顧到，不能用「全縣平均」的方式計算，一定要處理超高代理率的學校。

柯志恩表示，教育部沒有給大家充分資料，第8條保留擇期再審，她也何時能提出院版的偏鄉條例修正草案，張廖萬堅表示半年內能提出。