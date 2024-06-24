教部引進75名美籍教學助理 鼓勵學生開口說英文

為營造校園英語口說環境，教育部將於113學年度引進75名美籍英語教學助理，透過課後社團、運動、陪伴閱讀、營隊等方式，創造國中小學生開口說英文的機會。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，國教署自110學年度起與學術交流基金會攜手推動「美籍英語教學人員獎學金計畫」，引進美籍英語教學助理至國中小進行英語教學，打造沉浸式的英語學習環境。

以台南市善化國小的英語服務學習營隊為例，英語教學助理以台灣生態保育及台灣黑熊、綠蠵龜、紫斑蝶等瀕危動物為教學主軸，透過沉浸式英語學習與互動，讓學生瞭解生態保育面臨的困境。

新竹縣北埔國小的春季英語教學營隊則以春天為主題，帶領學生用黏土雕出花朵、設計繽紛的衣服穿搭、品嚐當季水果，並透過英語瞭解春天的特性，使學生從互動中自然開口說英語，實現寓教於樂的目的。

教育部提到，113學年度將引進75名美籍英語教學助理，透過課後社團、運動、陪伴閱讀、營隊等方式，創造國中小學生開口說英文的機會，進而促使雙語變成日常溝通工具。

此外，國教署與學術交流基金會也重視偏鄉教育，邀南投縣辦理英語服務學習營，以全英語結合遊戲，介紹台美兩國晝行性、夜行性、湖泊中的動物，並製作美國露營點心烤棉花糖、巧克力夾心餅等，讓學生體驗沉浸式英語學習。