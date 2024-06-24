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夏令營M型化 高檔赴英2周34萬

聯合報／ 記者劉懿萱洪子凱／連線報導
新北碧華國中舉辦輕艇體驗營。圖／新北教育局提供
新北碧華國中舉辦輕艇體驗營。圖／新北教育局提供

暑假即將到來，不少家長為孩子安排暑假活動傷透腦筋，近年不少夏令營1日收費1300元起跳，有3天5700元烘焙營、4天7500元水中生物營，有家長一口氣為孩子安排3、4個營隊，花費和出國差不多。也有家長考量參加營隊要接送，索性花一個月2萬元參加安親班，一名育有龍鳳胎的爸爸說，暑假光安親班就要花8萬元，相當燒錢。

暑期營隊型態也朝M型化發展，高檔營隊不怕沒人參加，公部門免費或平價營隊也很搶手，常一開放報名就秒殺，「比演唱會還熱門」，有些因採抽籤制，不少家長擔心若落空，屆時要找其他營隊更難，乾脆放棄。

北市國小學生家長會聯合會總會長吳政鴻分享，學校營隊多元、收費便宜，環境也讓家長較為放心，是很多家長心目中首選。

哪些營隊較熱門？吳政鴻觀察，科學、機器人、STEAM營隊人氣夯，再來就是考量天數，為期一周費用2000至8000元不等，若是過夜的生態體驗營隊，食宿加上保險，收費恐怕破萬。

北市教育局今年推出的國小暑期體驗學習營，提供運動、生態等類別共39個營隊，32個非住宿型營隊，費用350至5872元不等，7個住宿型營隊收費2910至9250元。

新北教育局今年提供各式育樂營逾1000梯次、3萬個名額，不少是免費營隊，其他局處也有夏令營，如原民局開族語育樂營，或衛生局主打小神農華佗營，讓孩子暑假更充實。

台北市教育局副局長陳素慧說，教育局營隊僅收基本費用，相當實惠，年年都是秒殺或要抽籤。

此外，也有家長砸大錢，只為讓孩子體驗不同課程，有主打貴族體驗的夏令營，安排騎馬、划船、禮儀老師增進人文素養，短短5天要價近5萬元；有旅行社打出到英國知名貴族學校伊頓中學參加2周夏令營，僅14名額，每人團費34萬元，令人咋舌。

林姓家長說，怕長輩太辛苦，報了6周全天夏令營約4萬元，另2周參加半日暑期班約6000元，開學前最後一周打算夫妻輪流請假照顧孩子。

北市 夏令營 教育局

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