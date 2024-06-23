桃園首次教育高峰會 最夯AI教育發展特色成主流

桃園市立委萬美玲今天晚上在中壢區舉辦第一屆桃園市教育高峰會，邀教育部長鄭英耀、桃園市長張善政與13區國中、小校長與家長會長、教師團體座談。鄭英耀希望透過桃園市教育高峰會舉辦鼓勵第一線教師；教育部次長葉丙成說，AI時代要發展特色教育，希望培養學生找到學習動力、問問題和創新思維能力。

身兼桃園市家長會長協會理事長的萬美玲，舉辦第一屆桃園市教育高峰會，請來鄭英耀、葉丙成、桃園市長張善政、教育局長劉仲成與桃園市13區國中、小校長與家長會長、教師團體座談，共同研討教育政策，打造希望工程，萬美玲表示，過去四年補助桃園教育資源超過400億元，首次舉辦高峰會希望透過座談交流，讓未來教育更好。

鄭英耀表示，桃園市教育高峰會舉辦令人興奮，如此多關心教育朋友齊聚一堂關心台灣新世代人才培育及教育，相信台灣教育一定會越來越好。

張善政表示，其他縣市因少子化學校紛紛退場、關閉、合併，桃園人口快速成長，學校新建與擴建不及，他感謝萬美玲在中央協助，讓桃園受獲教育部支持重視，讓桃園市教育繼續領先全國。

葉丙成表示，AI時代的教育發展特色在培養學生非結構式學習能力、問問題能力、找到學習動力及用新思維觀念看教育，並強調千萬別再陷入升學迷思、讓學生失去動力，致使下一代不知為誰而戰？他期勉和家長一起加油努力，讓學生找到動力、讓學生接軌現實，培育足夠的未來人才。