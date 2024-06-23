夏令營發展M型化！高檔、平價營隊家長搶破頭 貴族行程團費上看34萬

學生最期待的2個月暑假即將到來，不少家長為在學中孩子安排一系列營隊行程，近年夏令營1日收費1300元起跳，有3天5700元烘焙營、4天7500元水中生物營，有家長在暑期為孩子安排3、4個營隊，花費跟出國差不多。時下雙薪家庭多，有家長考量參加營隊要接送，索性花一個月2萬元參加安親班，一名育有龍鳳胎的爸爸說，暑假光安親班就要花8萬，相當燒錢。

暑期營隊型態也朝M型化發展，高檔營隊不怕沒人參加，公部門辦的免費或平價營隊很搶手，但名額有限，常一開放報名就秒殺，「比演唱會還熱門」，有些採取抽籤，不少家長擔心若落空，屆時要找其他營隊更困難，有人選擇直接放棄。

台北市國小學生家長會聯合會總會長吳政鴻分享，學校營隊多元、收費便宜，環境也讓家長較為放心，是很多家長心目中首選，但名額有限，常常一開放報名馬上遭秒殺，有學校用抽籤方式決定錄取名單。吳政鴻觀察，科學、機器人、STEAM營隊人氣夯，再來就是考量天數，為期一周營隊費用2000元至8000元不等，若是過夜的生態體驗營隊，食宿加上保險費，收費恐怕破萬元。

有校長說，時下雙薪家庭多，許多父母在暑期為孩子選擇安親班，提供一整天食宿照顧，還能幫忙看作業，有的還會帶學生戶外教學，但價格也較高，一個月收2萬元以上。

北市教育局今年推出的國小暑期體驗學習營，提供運動、生態、藝文、童軍、多元文化等類別共39個營隊，其中32個是非住宿型營隊，費用350元至5872元不等，7個住宿型營隊，費用2910元至9250元不等，共1942個名額。

台北市教育局副局長陳素慧說，相較於私人或民間辦的營隊，教育局營隊僅收基本費用，老師鐘點費皆有教育局補助，相當實惠，每年營隊名額都是秒殺或者要抽籤，針對弱勢學生有保障名額及補助。

昂貴的夏令營仍有家長趨之若鶩，有主打貴族體驗夏令營，安排騎馬、划船、禮儀老師增進人文素養，短短5天要價近5萬；有旅行社看準商機，打出到英國知名貴族學校伊頓中學參加2周夏令營，僅開放14個名額，每人團費34萬，令人咋舌。