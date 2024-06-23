人生的禮物歌聲響起 追思雷驤筆耕一生

作家雷驤走過47年文學生涯，享壽85歲，於23日舉辦追思禮拜。現場播著「雷驤對話」短片，氣氛格外溫馨。包括文化部長李遠、國藝會董事長林淇瀁（向陽），作家廖玉蕙、資深電影人藍祖蔚等人都到場致意，雷驤女兒雷光夏回憶與父親生活的種種，更播放雷驤生前最愛的歌曲之一《人生的禮物》。

雷驤筆耕不輟

雷驤曾獲金鼎獎、金爵獎、金鐘獎等不同領域榮譽的肯定，2018年獲得台北文化獎，創作橫跨小說、散文、繪畫書等，累積字數達300萬字。他在步入年長時，曾創作散文《生途悠悠》，回顧自己的一生。

「如今年過七十，經驗累積，當其時的諸種歡愉與悲傷，已離我遠去，經過的細節一仍歷歷。時空的逐漸退遠，形廓的全體反倒愈加鮮明，情緒漸息而理知描述成為可能。」雷驤如此寫道，「然而，就寫作這件事而言，我一仍本於初衷毫無虛假。倘非如此，寫作有何意義？」

藝文界大咖到場

雷驤追思會於23日舉辦，現場追思牆上有著許多學生、親友手寫的卡片與照片，牧師於追思禮拜開始時引用《帖撒羅尼迦前書》說，「那在基督裏死了的人必先復活。我們還活著存留的人，必和他們一同被提到雲裡，在空中與主相會。」

雷驤的女兒雷光夏致詞時，先向小野、向陽、廖玉蕙、出版雷驤第一本小說《犬》的圓神出版社社長簡志忠與資深電影人藍祖蔚致謝。她更談到自己與父親生前的互動說，她會架起麥克風，請父親朗讀自己的散文、小說或臉書文字。

「他（雷驤）說他喜歡看到我聽故事驚奇的表情，」雷光夏回憶說，當父親說故事的時候，自己總是不斷問著「這是真的嗎？」父親總是回答，「這是真的」，包括因為在上海看到畫海報的人就愛上繪畫、到台灣之後變成對抗體制的叛逆少年等種種故事。

人生的禮物

雷光夏說，父親也講了一個又一個故事給Amy（雷驤老婆的簡稱），甚至到母親住院，父親都會講故事給她聽。雷光夏說，這次彷彿陪父親走了一趟時光隧道，希望時間能逆轉前幾週前的午後，她握著父親的手，但從中能感受到父親給予的力量與鼓勵，應該也是想獻給大家的訊息。

她最後說道，這可能只是平庸的致詞，想播放爸爸最喜歡的一首歌日文歌《人生的禮物》。輕柔的音樂緩緩響起，「我甚至未曾留意過，想要優美地老去，這竟也是如此之難的事，如果有人說要再給我一次年輕的機會，恐怕我會悄悄地拒絕，再重複一次年輕時候的心動與迷惑，並非我所期待的，那就是人生的秘密，那就是人生的禮物」





作家雷驤追思會上的追思牆上有著許多學生、親友手寫的卡片與照片。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

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