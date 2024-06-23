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少子化海嘯衝擊！國小生數118學年跌破百萬 128學年降至77.9萬人

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部預計118學年國小學生數將跌破百萬，128學年將降至77.9萬人，較102學年減少51.8萬人。圖／本報系資料照
教育部預計118學年國小學生數將跌破百萬，128學年將降至77.9萬人，較102學年減少51.8萬人。圖／本報系資料照

教育部公布最新學生數預測報告，其中國小學生數預計在118學年跌破百萬，128學年將較102學年減少51.8萬人，預計未來16學年平均年減2.9萬人。大學的部分，自113學年起，1年級新生將跌破19萬，畢業生人數則會在120學年因虎年效應跌至15.5萬人的低點。

根據教育部最新公布的「112至128學年各教育階段學生數預測報告」，102學年國小學生數計129.7萬人，其後因出生率減幅擴大且逢虎年效應，106學年減至114.7萬人，107至112學年因龍年及生育政策效應轉增至123.5萬人，其後則仍隨人口預測數遞減。

教育部預計118學年國小學生數將跌破百萬，128學年將降至77.9萬人，較102學年減少51.8萬人，預計未來16學年平均年減2.9萬人、2.8%。

國中的部分與國小學生人數變化情形類似，教育部指出，102學年國中學生計83.2萬人，112學年已減至54.6萬人，預計到115學年因龍年及政策效應轉增至62.2萬人，其後仍隨人口預測數減少。迄128學年僅40.4萬人，較102學年減少42.8萬人，預計未來16學年平均年減8900人。

高中方面，102學年計91.7萬人，預計115學年將減至54.9萬人，118學年轉增至62.5萬人，至128學年僅42.1萬人，較102學年減少49.6萬人，預計未來16學年平均年減1.1萬人。

教育部預計自113學年起，大學1年級學生人數將跌破19萬；未來16學年，大學1年級學生平均年減2.9千人或1.7%。111學年大學畢業生人數為20.5萬人，教育部預計自114學年起將跌破19萬人，至120學年又逢虎年效應，人數將減至15.5萬人的低點，到了128學年大學畢業生預測數為16.1萬人。

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