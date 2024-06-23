教部估國小生平均年減2.9萬人 118學年跌破百萬

根據教育部最新預測報告，112學年國小生約123.5萬人，未來16年平均約年減2.9萬人，預估118學年將跌破百萬，128學年跌破80萬人。

教育部日前公布112學年至128學年各教育階段學生數預測成果，在國小部分，除了因生肖效應致部分學年人數起伏外，多呈現遞減趨勢，112學年國小1年級學生數為19.6萬人，預測128學年降至12.8萬人，而26年間約減少35.8%。

教育部指出，如以國小生總數來推算，112學年約123.5萬人，預計118學年降至95.5萬人，將跌破百萬，128學年可能降至77.9萬人，比102學年少51.8萬人（39.9%）；自112學年起的未來16年，國小生平均約年減2.9萬人。

國中生部分，112學年約54.6萬人，預測至115學年因龍年及建國百年的政策效應，將轉增至62.2萬人，其後仍隨人口預測數而減少，預測128學年降至40.4萬人，比102學年少42.8萬人（51.4%）；預計未來16年國中生平均年減8900人。

教育部報告也顯示，102學年高中生約91.7萬人，其後因少子女化現象嚴重而遞減，預計115學年減至54.9萬人，118學年因龍年及建國百年的政策效應，轉增至62.5萬人，其後仍隨對應出生人口數而減少，預估128學年僅42.1萬人，比102學年少49.6萬人（54.1%）。

觀察大學畢業生數變化，教育部表示，107學年大學畢業生數近23萬人，111學年降至20.5萬人，預測自114學年起，大學畢業生數將跌破19萬人，至120學年逢虎年效應，人數將減至15.5萬人的低點。

教育部進一步說明，預測122學年因龍年婚育潮及畢業生對應出生年的生育政策效果，轉增至17.7萬人，128學年大學畢業生預測為16.1萬人，比102學年少6.8萬人，預計111學年起，大學畢業生平均年減2600人。