實驗教育學生數逆勢成長 5年增1萬人成長逾6成

根據教育部最新統計，實驗教育參與學生數在少子女化趨勢下呈現逆勢成長，112學年有132校通過實驗教育計畫、學生近2.6萬人，參與學生5年增加1萬人，成長逾6成。

教育部近日公布112學年專業培育、偏遠地區教育、實驗教育及在學率概況，111學年高中畢業生17.1萬人，比107學年少6萬人（25.8%），畢業生人數呈逐年下降趨勢；近5學年高中畢業生皆以普通科及專業群科為大宗，普通科占比由107學年42.7%增至111學年50.6%，專業群科由107學年42%減至111學年37.5%。

大專生部分，111學年大專畢業生27.5萬人，比107學年減少2.6萬人（8.7%），以學士少2.4萬人較多（10.6%）；111學年大專畢業生以科技類占45.6%為大宗，各等級畢業生均以科技類占比最多，以博士畢業生占比（科技類64.7%）最高。

實驗教育可分為「學校型態」、「公立學校委託私人辦理」（公辦民營）及「非學校型態」3種，近5年參與校數和學生數皆逐年成長。

教育部報告指出，112學年實驗教育計畫通過132校、學生近2.6萬人，5學年間參與學生數增加1萬人（成長6成6），參與實驗教育學生數占學生總數比率也在少子女化趨勢下呈現逆勢成長；觀察112學年實驗教育各階段學生數，以國小1.6萬人為大宗（占64.2%）。

學校型態實驗教育計畫通過校數由107學年64所、6244人增至112學年116所、1萬1639人；112學年公辦民營實驗教育計畫通過校數16所、學生數2687人，都比107學年增加；112學年參與非學校型態實驗教育學生人數有1萬1360人，以國小6967人最多。

「偏遠地區學校教育發展條例」將偏鄉公立學校劃分為「偏遠」、「特殊偏遠」、「極度偏遠」等3級。

根據教育部報告顯示，112學年高中以下偏遠地區學校核定校數1199所，以國小958所最多（占79.9%）；全台偏遠、特殊偏遠、極度偏遠學校的核定校數分別為846所（占70.6%）、213所（占17.8%）、140所（占11.7%）。