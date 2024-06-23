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加速陽明交大、清華高雄設分部 陳其邁率隊拜會

中央社／ 高雄23日電
高雄市長陳其邁率市府團隊拜會陽明交大，陳其邁（左）與校長林奇宏（右）互換吉祥物。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁率市府團隊拜會陽明交大，陳其邁（左）與校長林奇宏（右）互換吉祥物。圖／高市府提供

為加速推動國立陽明交通大學、國立清華大學落腳高雄，市長陳其邁日前率團隊拜會2校校長並承諾，將協調中央部會，協助校方開設高雄分部。2校表示，已有企業洽詢高雄開班授課。

清大高雄分部將設於舊左營國中，占地近6公頃，陽明交大則座落於蓮潭會館，面積約2公頃。未來整體研教園區的教學研究、企業產學合作及進修總人數，將達4000人的規模。

陳其邁日前率副市長林欽榮、羅達生及主管北上，分別拜會陽明交大校長林奇宏，以及清華大學校長高為元。

高市府今天透過新聞稿表示，清交高雄分部是由教育部、國發會、國科會及高雄市府以「國家重點領域校際研教園區」創新計劃推動設置，此案已獲中央核定，2024年可動支經費1億8480萬元，優先辦理基地現有建物改裝修繕。

陳其邁表示，在地里長和廣大高雄市民、產業界，都很期待2校加速進駐，讓高雄學子可就近就讀，並吸引更多人才來高雄發展，一方面滿足產業的需求，也強化企業競爭力。清大和陽明交大的事，就是高雄市政府的事，團隊會持續做清交設校的最大後盾。

林奇宏說，已有高雄企業洽詢高雄分部的進度，反映在地產業對於科技人才和員工進修的強烈需求，校方也和科技大廠洽談產學合作計畫。陽明交大副校長陳永富則說，將申請明年初開設碩士學分班，內容以AI、半導體及ESG課程為主，並規劃114學年起招收碩博士學位班。

陳其邁在清大向高為元表示，年輕時曾造訪清大參加科學營，對美麗的校園包括知名的成功湖印象深刻。高為元則說，已有家鄉在高雄的一些教授主動報名，有意未來轉往高雄任教。

清大副校長戴念華說，清大進駐高雄左營，結合市府推動半導體S廊帶，如同早期加州矽谷結合史丹佛大學打造的科學城，將對國家和人類的發展做出巨大貢獻。清大已著手籌備課程和招生計畫，並與市府討論舊建物改裝及未來新建校舍的時程。

清大表示，下半年將借用市府位於亞灣的淨零學院開設碩士學分班，114學年起招收碩博士學位班。碩士學分班初步開設AI人工智慧、智慧製造與營運管理、半導體封裝測試及碳資產等課程。

清大強調，在向教育部申請成立高雄校區的學院系所之前，就會做好教研人力及財務、招生的準備。校方也允諾，除保留舊左中現有老樹、維持大片綠地，也會確保蓮池潭天際線，落實環境友善及敦親睦鄰。

清大 陳其邁 陽明交大

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