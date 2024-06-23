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宜蘭特教畢業生參加泛舟成年禮 完成12公里挑戰

中央社／ 台北23日電

宜蘭特殊教育學校校長柯建興今年帶領畢業生參加「安農溪泛舟成年禮」，學生發揮團隊合作精神、克服身心阻礙，成功挑戰12公里的泛舟，也落實融合教育精神。

教育部今天發布新聞稿指出，為落實融合教育和CRPD（身心障礙者權利公約）精神，國民及學前教育署補助學校建置無障礙空間環境、調增特殊助理人員經費，並鼓勵學校透過參與各項活動，讓身心障礙學生能於融合環境中適性學習。

以國立宜蘭特殊教育學校為例，學校長期鼓勵學生走出戶外學習，今年由校長柯建興帶領畢業班學生參加宜蘭縣政府舉辦的「安農溪泛舟成年禮」，挑戰12公里的安農溪泛舟路線，學生手腦並用、發揮團隊精神，展現非凡的勇氣和決心。

柯建興表示，在泛舟活動中，宜蘭特教的孩子克服身心的阻礙，發揮團隊合作精神，完成難得的人生挑戰；從這次成年禮活動中，也彰顯出特教學生的潛力與韌性，值得大家肯定與鼓勵。

國教署提到，特殊教育學校主要招收中重度以上智能障礙學生，平日在學校生活支持及教學輔導皆需付出相當大心力，但學校也應致力保障身心障礙生權利、落實融合教育，透過公平參與、機會平等及合理調整，引導特教學生成長。

團隊 安農溪 宜蘭

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