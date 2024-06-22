校長合照曝光…陳其邁訪清大 校方：談籌設高雄分部事宜

高雄市長陳其邁日前到新竹市國立清華大學拜訪，行程未公開。校方人員透露，陳其邁這次率市府團隊與校長高為元等人商談清大在高雄籌設分部相關事宜。

高為元日前在臉書Facebook發出1張照片，內容是陳其邁率市府團隊、高為元與清大主管們一起在校內成功湖合影照片，高為元也寫下「一起為南台灣打拚」，引發討論。

清大人員今天向中央社記者表示，陳其邁此次拜訪為非公開行程，主要是商談清大在高雄設分部相關事宜，包括用地取得方式與地點等，將同步向教育部提出相關申請。

校方人員表示，清大規劃先在高雄設半導體學院碩士在職專班，相關經費與計畫都在研擬籌備中。