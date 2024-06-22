教育部推「青志季」 鼓勵學子暑假投入志願服務

教育部今年首度推出「青志季」，號召全台12家青年志工中心，在7到9月間舉辦多項系列活動，包括社區發展、青銀世代互動、環境保護等，可供青年學子參與。

中小學暑假即將到來，教育部今天發布新聞稿，介紹7到9月「青志季」活動，今年度以環境永續、社區教育、文化復振3大面向為主軸，由各地青年志工中心依所關心的議題，安排有趣又實用的志工培訓課程或主題式服務方案。

舉例來說，雲嘉志工中心從社區出發，透過木球、射箭等運動，讓志工在過程中了解如何與長者及身障者相處，進而融入社區，深化對弱勢族群的關懷。

屏東志工中心則規劃於屏東火車站周邊舉辦外語走讀導覽，培訓志工搜集地方文史素材，轉換為英語講稿，進而與外國人一同探索台灣的記憶與生活印記。

教育部表示，各地志工中心都有規劃培力和主題服務活動，邀請有志青年在暑期，一起參與志願服務的探索之旅，相關資訊可參考「青年志工網站」。