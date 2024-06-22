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逕讀博班名額規定多 大學籲放寬

聯合報／ 記者許維寧／高雄報導

近年來欲就讀博士班的學生減少，為了放鬆體制、避免遺珠之憾，中山大學昨在校院教務、校務經營主管聯席會上提案，希望教育部放寬學生逕修讀博士學位辦法，讓全校逕讀博士班名額可於各系間流用，避免想讀的學生進不來。

對於中山大學提案，現場大多數大專校院都表贊同，教育部高教司代理司長梁學政則回應，設有限制是擔心博班招生，變成校內逕讀，影響校外學生權益，教育部會再檢討並討論。

根據現行規範，各系逕讀博士名額以該系當年博班總招生名額四成為限，且可錄取的逕讀博班人數還受招生缺額限制，若該年招生系所錄取的逕讀人數超過缺額數，則僅能錄取缺額人數。

中山大學副教務長歐淑珍舉例，若Ａ系博班招生名額有十一名，在四成限制下，逕讀博班名額約可達五名，但若當年招生有一個缺額，則可招收逕修人數將只剩一名。

歐淑珍強調，提案是基於人才考量，希望體制更彈性，也以此激勵學生就讀，名額流用則可考量各系所生師比、博班註冊率等，由學校自訂。

成功大學教務長沈聖智表示，逕讀可理解為直攻，學士逕讀博班是目前大學推行主力，學生可省去碩班兩年時間，將好學生先留在學術界；另一形式為讀完碩一逕讀博士。

教育部統計，一一○至一一二學年，申請逕讀博士錄取人數分別為四○五人，後兩年均為三八二人。沈聖智表示，成大近年統計系博班受趨勢影響，報名人數爆量，若逕讀名額能全校流用，能讓更多學生入學。尤其現在願讀博班的學生不多，確實應該鼓勵，「放寬是必要的」。

中央大學教務長王文俊也說，如物理系較多學生願逕讀博士，但電機系逕讀意願很低，名額便容易浪費。「博班真的不需要看這些」，應盡量讓系所收到學生，學生有意願就讀，就給予栽培。

中山大學 教育部

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