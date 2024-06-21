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藍營提議修私校退場條例 教團憂為經營不良的學校續命

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國民黨團近日欲修正私校退場條例，但守護台灣教育平台今天表示，修正案恐為經營不善的私校續命或有利財團掠奪校產。圖為今年七月底將退場的明道大學。記者黃仲裕／攝影
國民黨團近日欲修正私校退場條例，但守護台灣教育平台今天表示，修正案恐為經營不善的私校續命或有利財團掠奪校產。圖為今年七月底將退場的明道大學。記者黃仲裕／攝影

少子化下體質不佳的私立大專校院陸續退場，立法院於111年三讀通過「私校退場條例」，國民黨團近日欲修正私校退場條例，5月10日已逕付二讀，守護台灣教育平台今天表示，修正案恐為經營不善的私校續命或有利財團掠奪校產，呼籲懸崖勒馬、回歸正常程序。

私校退場條例第24條規範，遭教育部列為專案輔導的學校得於2年內改辦其他教育、文化、社福事業，兩年內未改善或改辦，則會進入停招、解散清算等退場程序。

守護台灣教育平台今天指出，國民黨團立委增加第二項，規範「學校主管機關於同意改制、合併、停辦、改辦、清算完成前，應訂一年以上公開徵求有意願辦學者」，並規定「公開徵求期間必要時得延長」。

守護台灣教育平台表示，原條文設計已經給予辦學狀況不佳的私校兩年改善或轉型機會，避免教職員生繼續受害，也讓私校好好退場轉型，但提案恐將架空原第24條規範。修正條文內容除與原24條文宗旨完全不符外，公開徵求有意辦學者的期限沒有限制，甚至可一延再延，為經營不善的私校續命或有利財團伺機掠奪校產，也將侵害私校共公性及公益性。

守護台灣教育平台更指出，國民黨團將該案抽出委員會，沒有專業討論、詳加審查即逕付二讀，罔顧民主程序，恐加深社會紛亂。呼籲國民黨團立委懸崖勒馬，回歸正常立法程序聆聽各界意見，才是維護師生權益、提升私校辦學品質的正道。

國民黨 教育部

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