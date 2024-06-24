興國高中醫科搖籃 15年培育130位醫科生

醫學系是許多莘莘學子心目中的第一志願，但有多少學生進入醫學院前已經對心儀的科系有初步了解？還是入學後才開始摸索呢？臺南市興國高中創校超過一甲子，以醫科搖籃聞名，近15年已培育出逾130位學生錄取醫學系和牙醫系，明年預計招收兩班醫科專班，是南臺灣家長最關注的特色升學高中。

興國高中郭澐宣、洪碩謙、黃懿芃、朱字芸(由左至右)分別錄取高雄醫學大學醫學系、中山醫學大學醫學系、臺北醫學大學醫學系、高雄醫學大學醫學系、長庚大學中醫系及醫學系、慈濟大學醫學系，上榜率百分百，稱霸臺南地區。 圖／興國高中 提供

興國高中今(113)年高三畢業生升學成果亮眼，學生透過特殊選才、繁星推薦、個人申請等多種管道，錄取台清交成等頂尖大學明星科系，其中有4位學生錄取長庚大學、臺北醫學大學、慈濟大學、高雄醫學大學、中山醫學大學等醫學系，上榜率高達百分百，稱霸臺南地區。而在今年的國中會考中，國三學生同樣表現突出，共有3位榮獲5A++的佳績。

興國高中校長黃向吟表示，學校推動六年一貫輔導系統，重視品格教育並建立穩固STEM教育的學習基礎，學生在穩定的環境下，與經驗豐富的名師依每位學生的優勢和需求指導，能更有效地為學生提供量身訂做的學習支援。學校不僅重視學生課業表現，更致力於讓學生有多元發展的機會，還有高達60多項的選手培訓、豐富的社團活動和自主規劃的校外教學，幫助學生發掘興趣、培養專長，提升團隊合作精神。

同時錄取長庚大學與慈濟大學醫學系的朱字芸，在校期間不僅學業成績名列前茅，也積極參與各類競賽活動，曾拿下全國語文競賽國語演說特優、全國高中小論文比賽優等。錄取臺北醫學大學醫學系的洪碩謙，特別感謝學校老師在學業上的嚴格要求與品格培養，他也提到學校的醫科面試輔導，讓他提前了解面試的流程和技巧，協助提升表達能力和臨場應變能力。郭澐宣錄取高雄醫學大學醫學系和中山醫學大學醫學系，她認為興國高中的六年一貫教育，為她打下扎實的學習基礎，具備解決問題的能力與跨領域的技能，進而在面試中能夠充分展示自己的實力和潛力，最終脫穎而出。

興國高中南部家長最關注的醫學院新生養成園地，校園環境清幽適宜學習和生活。 圖／興國高中 提供

興國高中實施STEM教育有成，同時研發專業科學實作課程，引導學生從理解實驗原理到自主規劃科學實驗，在執行實驗後分析數據並進行討論，完成有機物質分析、太陽能船、熱固性及熱縮性材料創作等課程，結合跨領域的素材，提升學生科學素養能力，也在各類型科學競賽嶄露頭角。包括2023年思源STEM創意大賽，榮獲優等獎及最佳應用科學獎。以及學生自主成立FRC(FIRST Robotics Competition)機器人團隊，在校方及家長會支持下參與國際競賽，獲得最佳新秀獎及2024榮獲夏威夷區賽聯盟冠軍，實現孩子們的夢想。

興國高中醫科自然探究實驗班是南臺灣家長最關注的醫學院新生養成園地，歷年畢業生除了進入醫學系外，皆可順利錄取頂尖國立大學。黃向吟校長指出，學校安排有經驗的特聘輔導師資，進行全學科輔導，並適性安排醫學研究、STEM教育、音樂與運動社團活動，另有「住宿方案」，提供學生安心留校夜讀，戒除3C誘惑，免除通勤煩惱。此外興國高中還設有提供全美語課程的雙語國際實驗班、運動軍警班，滿足新課綱時代家長和學生適性揚才的需求，為學生打下扎實的基礎。

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