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新北市30所國中參與口說營 三輪賽制決選10位SUPER魅力少年

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市教育局攜手聯合報系，已連續4年合辦口說營活動，今日辦理口說營頒獎典禮。記者江婉儀／攝影
新北市教育局攜手聯合報系，已連續4年合辦口說營活動，今日辦理口說營頒獎典禮。記者江婉儀／攝影

新北市教育局攜手聯合報系，已連續4年合辦口說營活動，今日辦理口說營頒獎典禮，今年共有30所國中，共1050名學生參與。經過班內擂台賽、線上初賽及實體競賽三輪賽制決選出10位SUPER魅力少年。

教育局表示，課程由聯合報系邀請專業講師到各校教學，以問題培養學生探究、思辨和實踐的能力，引導各校學生產出30份簡報，透過演說橋段的設計及實作訓練，帶領聽眾進入情境，並掌握聲音的展現，善用肢體及幽默感。

競賽經歷班內擂台、線上初賽及實體競賽三輪賽制，最終決選出明志國中、江翠國中、溪崑國中、海山高中、鳳鳴國中5校優勝隊伍，培育出10位SUPER魅力少年。

溪崑國中學生陳品妍表示，她原本在很多人面前會緊張甚至腦袋一片空白，上完課程也讓自己克服這個困難，可以自信侃侃而談。

學生徐沁良說，雖然寒假時，也想跟大家一樣放假休息，但不想沒事做，發現有營隊就來參加，也期待能練習口語能力，因為本身個性內向，不敢在別人面前表達自己的意見，透過課程，能更自然表達跟討論。

此次擔任評審的老師依智麒老師說，口語表達必須要精準、明確，除了正確傳達想表達的內容，建議可以取材自生活經驗，分享自己使用人工智能解決生活中的問題，讓演講更有亮點。老師魏琬玲建議，演講最重要的就是吸引台下的觀眾，編排合適的肢體動作，放鬆肢體，將會為演講加分。

溪崑國中學生陳品妍（右）與徐沁良（左）參加口說營後，都表示能更有自信表達自己的想法。記者江婉儀／攝影
溪崑國中學生陳品妍（右）與徐沁良（左）參加口說營後，都表示能更有自信表達自己的想法。記者江婉儀／攝影
溪崑國中學生陳品妍（右二）與徐沁良（左二）參加口說營後，都表示能更有自信表達自己的想法。記者江婉儀／攝影
溪崑國中學生陳品妍（右二）與徐沁良（左二）參加口說營後，都表示能更有自信表達自己的想法。記者江婉儀／攝影

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