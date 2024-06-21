新北市30所國中參與口說營 三輪賽制決選10位SUPER魅力少年

新北市教育局攜手聯合報系，已連續4年合辦口說營活動，今日辦理口說營頒獎典禮，今年共有30所國中，共1050名學生參與。經過班內擂台賽、線上初賽及實體競賽三輪賽制決選出10位SUPER魅力少年。

教育局表示，課程由聯合報系邀請專業講師到各校教學，以問題培養學生探究、思辨和實踐的能力，引導各校學生產出30份簡報，透過演說橋段的設計及實作訓練，帶領聽眾進入情境，並掌握聲音的展現，善用肢體及幽默感。

競賽經歷班內擂台、線上初賽及實體競賽三輪賽制，最終決選出明志國中、江翠國中、溪崑國中、海山高中、鳳鳴國中5校優勝隊伍，培育出10位SUPER魅力少年。

溪崑國中學生陳品妍表示，她原本在很多人面前會緊張甚至腦袋一片空白，上完課程也讓自己克服這個困難，可以自信侃侃而談。

學生徐沁良說，雖然寒假時，也想跟大家一樣放假休息，但不想沒事做，發現有營隊就來參加，也期待能練習口語能力，因為本身個性內向，不敢在別人面前表達自己的意見，透過課程，能更自然表達跟討論。