美國南達科他州眾議會議長拜會教部 促科研合作
美國南達科他州眾議會議長巴特斯（Hon.Hugh Bartels，另譯巴投斯）等8人近日拜會教育部，期盼深化台灣、美國在教育、科學和學術研究的合作，包括中小學實習、教師證互相採認等。
教育部今天發布新聞稿，巴特斯率領「美國南達科他州州議會領袖團」拜會教育部，由國際及兩岸教育司代理司長廖高賢接待。雙方就教育政策、產學合作及未來可能的合作計畫等議題交換意見。
教育部指出，巴特斯在拜會中，稱許台灣在教育的努力與成果，並表示返美後將積極協助推動雙邊教育合作與交流。
教育部希望和南達科他州深化合作，未來進一步簽署備忘錄，增進雙方中小學師生交流，提升台灣大學生赴美中小學實習機會，以及推動教師證相互採認。
台灣自從於民國109年12月簽訂「台美教育倡議」，目前已與美國25州簽署27件教育合作備忘錄，並持續引進英語教師和助教，協助國內各級學校教學。
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