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教育部徵求境外生接待家庭 促跨文化交流體驗

中央社／ 台北21日電

教育部近日徵求年滿20歲、與家人同住的民眾成為境外生接待家庭，完成線上培訓及面試後，便可媒合學生或參與各大專發起的活動，促成難得的跨文化交流體驗。

目前台灣的接待家庭計畫以文化交流為主，學生平日居住在學校宿舍，假日或空閒時間再到接待家庭家中拜訪或出遊，主要分成單日接待、2到5天住宿接待、1到2週的短期接待，與國外常見的付費寄宿家庭不同，無須在工作繁忙之餘照顧境外學生。

教育部今天發布新聞稿指出，從民國99年開始推動的接待家庭計畫，讓境外學生在課餘時間，能有豐富的在地生活體驗，同時也給予台灣家庭民間外交的機會，在互動中分享不同國家的文化習俗、擴大國際視野和練習語言。

舉例來說，今年有來自台北的接待家庭，集結4個不同國家學生辦理陽明山梯田之旅，認識稻米、野菜，並撿拾福壽螺，體驗台灣農業文化。來自台中的接待家庭，則帶著未滿1歲小孩和境外生共遊博物館，讓小孩從小就接觸多元文化。

另一組接待家庭則帶著學生從北高雄玩到南高雄，行程包括參觀岡山之眼、橋頭糖廠、阿公店水庫等。過程中不僅為學生介紹了這些地點的文化和歷史，還詳細講解了水庫的功能和供水區域。相關資訊可參考大專校院境外學生接待家庭計畫網站。

教育部

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