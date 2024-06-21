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中途商店 激發學障者職場潛能

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
台北市學習障礙者協會今年成立一間中途商店「放食堂」，打造培訓環境，將來學成，再放手讓學障者到一般性職場闖蕩。記者曾學仁／攝影
台北市學習障礙者協會今年成立一間中途商店「放食堂」，打造培訓環境，將來學成，再放手讓學障者到一般性職場闖蕩。記者曾學仁／攝影

台北市學習障礙者協會今年成立一間中途商店「放食堂」，打造培訓環境，助學障青年習得一技之長，同時學習如何應付職場各種突發考驗，學成後再到一般職場就業。但北市學障協會常務理事陳淑華無奈表示，食堂一開張就面臨找不到人的困境，她還特地到學校召開說明會、招攬應屆畢業生，四名員工近期才陸續到職。

從企畫發想、籌備到營運，全程參與的陳淑華說，之所以取名為「放食堂」，是期盼學障生能放下過去低學業成就、被否定及誤解的挫敗，在食堂開啟餐盒，也開啟嶄新人生，「學障者要的不是同情，而是尊嚴。」

放食堂四月開張，但馬上迎來第一道難關：招募不到員工。陳淑華說，除了餐飲業缺工的大環境因素，有些學障青年擔心被貼上標籤，害怕「現身」，她為此跑了幾間學校辦說明會，分享自己兒子的求職經歷，招攬應屆畢業生。

上工不到一周的小美，是會計系應屆畢業生。大四到會計師事務所實習，有書寫障礙、反應稍慢的她，因不斷提問，旁人顯露不耐煩，讓小美淚灑辦公室，最後還被安排負責執行碎紙等庶務，原本一周實習四天，也被臨時告知去一天就好。

挫敗的實習經驗，帶給她極大的陰影，對出社會怯步，來到食堂的這幾天，她說，老師（指陳淑華）會慢放節奏，讓她安心不少。

陳淑華說，學障青年面對不熟悉的工作流程，常陷入苦思、僵在原地。她每天會預留時間，與員工一起討論作業流程，引導他們思考、說明原因，接下來還打算找來餐飲、數位行銷老師，讓員工擁有不同的職場技能。

陳淑華說指出，學障青年來到食堂，第一件事是拿掉玻璃心，不要怕讓人知道哪裡不好，她與員工一起激發潛能，找出痛點，想辦法截長補短，未來學成，再放手讓他們到一般性職場闖蕩。

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