教師留職停薪趕暑假復職 教育部：須有緊急情事

工會反映，新北、高雄近來都有案例，留職停薪的教師刻意在暑假復職，害代課教師領不到暑假薪資。教育部今天表示，提前復職要有緊急情事，學校可組諮詢小組來權衡。

全國代理暨代課教師產業工會今天指出，今年3月高雄市某班導師請假，將課務交給代理教師。代理教師聘期本到7月底結束，但原班導師卻刻意在7月1日復職，進而多領暑假1個月薪水，而代理教師因此被提前解職，失去暑期的薪資收入。

工會提到，新北市也發生類似案例，1名教師選擇提前在6月29日復職，同樣導致代理教師被提前解職，領不到暑假薪水。工會每年都會收到5、6件類似的陳情案件，希望中央和地方政府正視這類「留停自助餐」的問題。

教育部今晚以文字回應中央社指出，依「教育人員留職停薪辦法」第5、6條規定，教師申請留職停薪應以學期為單位。如果要提前復職，應具有「不可預期的緊急情事」。

教育部表示，為避免教師濫用留職停薪，學校在審核申請疑義時，可由編制內人員組成諮詢小組，提供意見作為核准參考。

教育部表示，會持續督導縣市政府，依法妥善處理留職停薪及復職申請，兼顧學生受教權、教師工作權益、學校課務及行政安排。