學生住宿費難調漲 大學建議分批調整、妥善溝通

教育部今天於高雄國立中山大學舉行112學年度校院教務、校務經營主管聯席會議。近年受通膨影響，大專校院經營、人事成本節節高升，但住宿費則不易調漲，東吳大學113學年預計泉思宿舍費用調整3%，但校方強調，宿舍不止居住，也照顧學生生活紀律；國立中央大學則談到，經與學生溝通後，最終分四年逐步調整到位。

大專校院近年學雜費凍漲，住宿費也不易提升。東吳大學副校長董保城指出，住宿費不調整完全不符合成本，否則學校只能拿學雜費補貼住宿，對沒有住宿的學生同樣不公平。

董保城形容，東吳大學於109學年、112學年分別啟動調漲住宿費程序，通過後於110、113學年調漲，110學年一次調漲校內和校外宿舍費用，在於當時住宿費已經15年未調整，已經入不敷出，因此決議調漲20%。

但當年調整費用遇到學生會抗議，學生會指東吳大學宿舍還存有八人房，住宿品質形同「養豬」。董保城表示，「說八人房是養豬，那養豬也是90%同意啊。說是養豬，我也只能尊重他。」學校很想改建宿舍，但外雙溪校區山坡地施工不易，是為了改善住宿品質才提升住宿費，又15年前物價多少？現在又是多少，不能一直虧損下去。

東吳大學預計113學年調漲泉思宿舍住宿費3%，董保城指出，東吳是全國第一個成立學生住宿中心的大學，宿舍也配置輔導員和同儕輔導團隊，打造知性環境；學校也提出宿舍短中長期改善規劃方向，不是只有調整費用，也會努力改善環境。

中央大學學務長林沛練則表示，談到調漲住宿費學生一定第一時間反對，以中央為例，過去長期未調漲，但學校將收支盈餘等向學生公布，再經過一至兩年溝通，本來預計一次要漲足，但經過折衷後決議分四年調漲到位。

林沛練談到，學校持續更新設備，規劃各棟宿舍需調整20%至25%，分四年調漲，今年已達到預計的調整額度，反映每棟宿舍應有的經營成本。

林沛練也指出，學校也有一棟研究生宿舍，但經20多年來學生也認為不合當前使用，後來耗資約一億元進行空間改造，並從教育部獲得4000萬補助幫忙，確實有助於改善宿舍環境。