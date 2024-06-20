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不以學期為單位？正式教師「留職停薪」暑假復職 害代理師少一個月薪

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
新北市一名正式教師於113學年請病假，後來在下學期結束前的6月29日申請復職，導致代理教師被提前解職，暑期無薪水。報系資料照
新北市一名正式教師於113學年請病假，後來在下學期結束前的6月29日申請復職，導致代理教師被提前解職，暑期無薪水。報系資料照

110年修法後，教師留職停薪應以學期為單位，但全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，每年仍接獲陳情，正式教師在暑假復職、導致代理教師失去一個月的暑期薪資，呼籲中央及地方政府正視此問題。

黃湘仙指出，今年3月，高雄市某畢業班正式教師請假，將課務和導師責任交由代理教師接手，也就是俗稱的「後母班」。在學生畢業後，代理教師聘期本應於7月底結束，但該正式教師於7月1日復職，可領取暑假一個月薪水，代理教師因此被提前解職，失去暑期薪資。

新北市也發生類似案例，一名正式教師於113學年請病假至1月31日，隨後申請延長病假，後來在下學期結束前的6月29日申請復職，亦導致代理教師被提前解職，暑期無薪水。

對此，黃湘仙表示，依據教育人員留職停薪辦法第5條第2項規定，教師申請留職停薪之期間應以學期為單位。這2名正式教師的行為明顯違反規定，而學校人事主任與校長未予以把關，導致代理教師權益嚴重受損。

黃湘仙指出，110年中央之所以修法「留職停薪之期間應以學期為單位」，就是因為高雄市於當年發生因正式教師「留停自助餐」、延長假期，又為領薪資撤銷假期的情形，導致代理教師被要求繳回7533元薪資。但至今公會每年仍收5、6件類似陳情，案件量以高雄市為首。

對此，高雄市政府日前回應，遇有教師因育嬰申請留職停薪非以學期為單位，須與學校協商後定之，且為避免留職停薪教師於寒暑假復職、次學期開學又留職停薪，亦規範學校要審酌「實際需求」、「寒、暑假復職理由」及「特殊事由」等是否屬實。

針對高雄市政府日前的回應，黃湘仙質疑，該名教師於3月請假、6月學生畢業後復職的「實際需求」為何？通常學校在遇到正式老師寒暑假申請復職時，不願意得罪正式老師、就砍代理老師，「反正代理教師沒什麼利害關係，也沒什麼人情壓力」，中央及地方政府應重視此問題，避免類似情況再次發生。

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