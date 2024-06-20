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新北小學生態池藏國家瀕危物種 學生下水體驗生物復育
新北市育林國小與台灣原生魚類保育協會合作，共同復育國家瀕危物種菊池氏細鯽，又稱台灣細鯽，為台灣特有種。育林國小重建生態池，栽種台灣原生水生植物，協會在裕民國小繁殖2年，再移到育林國小復育。育林國小校長張維中表示，透過復育融入校訂課程，孩子透過觀察及實作，了解到生態延續及環境保護重要性。
台灣原生魚類保育協會創始人鍾宸瑞說，菊池氏細鯽又稱台灣細鯽，僅分布於台灣北部及東部的水域，為台灣特有種。這次在育林國小生態池復育的是分布在新北市雙溪區的族群，協會在裕民國小繁殖2年，再到育林國小復育，且除台灣原生魚外，也保留了台灣原生植物生存樣態。
育林國小校長張維中指出，這次的復育活動很有意義，校園生態池重建過程中，由孩子利用中午時間栽種台灣原生水生植物種，孩子也體驗從清理、布置田土到種植水生植物，將外來物種移除，完成引進原生物種，讓孩子學習生態建立的過程；而與台灣原生魚類保育協會合作，配合學校發展校訂課程，融入SDGs議題，孩子透過觀察及實作，了解到生態延續及環境保護的重要性。
育林國小學生許家睿說，第一次腳踩在田土裡的感覺好特別，腳陷在泥巴裡拔不出來；高柏程則說，自己以後要擔任生態小志工，每天都要來維護生態池的清潔。
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