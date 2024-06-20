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張榮發基金會 助36校帆船環島

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
張榮發基金會鍾德美執行長（中著綠背心戴帽者）昨受邀至贊助的風帆活動觀課，和師生一起合影。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會鍾德美執行長（中著綠背心戴帽者）昨受邀至贊助的風帆活動觀課，和師生一起合影。圖／張榮發基金會提供

為鼓勵學生走出戶外，向大自然學習，張榮發基金會長期挹注經費推廣「海洋好好玩」專案，除邀請偏鄉學子到台北長榮海事博物館校外教學，今年更攜手岳明國中小，串聯石門國小、和平國小、東引國小、七美國小、長濱國中等全台卅六所離島、偏鄉師生學習重型帆船，以逆時鐘接力環島航行一周。

張榮發基金會執行長鍾德美昨受邀前往烏石漁港，與宜蘭岳明國中小師生參與培訓課程，對於學生學習帆船構造、航行原理、觀測海漂垃圾、採樣分析海洋表面塑膠微粒、測量海水酸鹼值與溶氧量等專業課程，留下深刻印象，就連學習綁繩結時，也不忘邊學邊做。

鍾德美表示，以大自然為師，可以讓偏鄉與離島孩子擁有更多探索山林、徜徉海洋的機會，獲取跨領域的知識。

鍾德美說，台灣以海洋立國，在既有基礎上幫助學生認識，甚至真正航行於海洋，並利用航行把各地學生連結在一起，使其了解海洋保育素養的重要性，可說是深具意義。

岳明國中小校長黃建榮表示，此次擔任水手與二副的中高年級學生，平常多在水勢平穩的河川或學校鄰近海域練習，這次可以親駕帆船長時間航行到其他城鎮，大家都十分興奮。此外，海上強大的風浪、隱藏的礁石仍然考驗著學生的團隊合作與應變協調能力，學生不只學習到跨領域知識，更能提升自我價值。

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