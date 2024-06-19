校園詐騙案件逐年增　111年首破500件

近年詐騙集團鎖定學生族群，去年中部九所大專校院、近一百名學生遭無卡分期詐騙。教育部統計，109年至111年安全維護事件各類型比較分析，遭受詐騙事件數逐年遞增，從109年199件，至111年案件數暴增至517件；影響人次從241竄升至592。大學端也表示，學生會受騙多半還是因貪小便宜。

根據教育部最新111學年校園安全及災害事件分析報告，詐騙已名列一般校安事件第二名，當年總計發生517件、影響592人次，高於竊取財物、脅迫等案數。

又詐騙事件絕大多數案例發生於大專校院，共計299件、影響322人次。教育部也坦言，校園近年詐騙事件確實逐年遞增，防詐宣導與提升防詐意識格外重要。

國立清華大學學務長詹鴻霖表示，近年常見的投資型詐騙校園中反而少見，常見的詐騙樣態如交易詐騙，如學生花費2、3萬元預計要買高檔音響，但最終卻拿到一千元左右的便宜貨；再者則是點數詐騙，如稍微投資一點錢，可以拿到四倍點數回饋，未料換來一場空。又碰上詐騙案，多會由學校生輔組協助學生至警局報案。

詹鴻霖談到，學生會受騙多半仍是抱持貪小便宜的心理，近年新生入學也安排約40分鐘的詐騙防制宣導，邀請刑事警察局到校說明，提醒學生網路交易務必留意。

為此，大學近年也開始建置防詐平台，清大也表示，學校有一ＡＰＰ清華學生資訊平台，學生可透過內建SOS管道尋求幫忙，由系統通報生輔教官啟動雙邊通話；若有任何模糊、可疑資訊，也建議學生可透過撥打一六五專線查證。