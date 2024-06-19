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未積極處理性騷案遭糾正 青年署：已強化性平事件預防
台南市政府前副發言人易俊宏自107年起，長期藉由擔任政府或學校的兒少培力活動或營隊講師機會，涉犯性騷擾男性青少年學員。對此，監察委員葉大華、紀惠容以教育部青年署人員未積極處理該案為由提出糾正，青年署表示，已強化性平事件的預防措施，納入內部控制加強督導，避免再次發生。
易俊宏於110年遭人向青年署舉發性騷擾，但葉大華、紀惠容今日表示，監察院調查發現，當時青年署人員並未依性騷擾防治法啟動調查，並仍持續讓易男參與培訓活動。直至111年5月由民間團體公開揭發後，教育部方才啟動專案調查，發現曾遭直接性騷擾者至少7人，且部分受害人為兒少。
葉大華、紀惠容認為，青年署人員長達一年期間未積極處理，欠缺性平法紀觀念，對行政程序認知有誤，導致未能立即阻斷後續產生潛在受害人的可能性，因此糾正青年署。
對此，青年署表示，已訂定強化各項活動性平事件之預防措施及處理原則，除業師邀請確實把關，提醒務必遵守分際，並常態辦理教育訓練，提升同仁性平意識及相關法治知能，亦要求委外廠商、活動辦理單位加強工作人員性別平等及性別意識培訓。相關強化作為皆已納入內部控制加強督導，落實執行，避免再次發生。
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