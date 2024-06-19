快訊

一生摯愛車禍離世…他曾想找黑道報復 因1句話轉念「放下」圓亡妻夢

住處搜出火藥！孫安佐晚間移送地檢 全程目光空洞、不發一語

罕見！大陸廣汽本田大裁員 傳資遣費太優渥「員工搶爆了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未積極處理性騷案遭糾正 青年署：已強化性平事件預防

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
監察委員葉大華、紀惠容以教育部青年署人員未積極處理易俊宏性騷擾案為由提出糾正。圖／聯合報系資料照片
監察委員葉大華、紀惠容以教育部青年署人員未積極處理易俊宏性騷擾案為由提出糾正。圖／聯合報系資料照片

台南市政府前副發言人易俊宏自107年起，長期藉由擔任政府或學校的兒少培力活動或營隊講師機會，涉犯性騷擾男性青少年學員。對此，監察委員葉大華、紀惠容以教育部青年署人員未積極處理該案為由提出糾正，青年署表示，已強化性平事件的預防措施，納入內部控制加強督導，避免再次發生。

易俊宏於110年遭人向青年署舉發性騷擾，但葉大華、紀惠容今日表示，監察院調查發現，當時青年署人員並未依性騷擾防治法啟動調查，並仍持續讓易男參與培訓活動。直至111年5月由民間團體公開揭發後，教育部方才啟動專案調查，發現曾遭直接性騷擾者至少7人，且部分受害人為兒少。

葉大華、紀惠容認為，青年署人員長達一年期間未積極處理，欠缺性平法紀觀念，對行政程序認知有誤，導致未能立即阻斷後續產生潛在受害人的可能性，因此糾正青年署。

對此，青年署表示，已訂定強化各項活動性平事件之預防措施及處理原則，除業師邀請確實把關，提醒務必遵守分際，並常態辦理教育訓練，提升同仁性平意識及相關法治知能，亦要求委外廠商、活動辦理單位加強工作人員性別平等及性別意識培訓。相關強化作為皆已納入內部控制加強督導，落實執行，避免再次發生。

性騷擾 教育部 青年

延伸閱讀

響應家庭暴力防治月 中市府提「3拿3要」拒絕性暴力

易俊宏涉性騷 教育部青年署接檢舉未調查遭監院糾正

三上悠亞慘遭「知名攝影師」性騷擾 怒嗆：超過界線了

扳回一城！ 館長為艾瑪性騷疑雲纏訟5年 今無罪確定

相關新聞

未積極處理性騷案遭糾正 青年署：已強化性平事件預防

台南市政府前副發言人易俊宏自107年起，長期藉由擔任政府或學校的兒少培力活動或營隊講師機會，涉犯性騷擾男性青少年學員。對...

教育部辭典稱密西西比河世界最長 葉元之貼FB後才更改

教育部「重編國語辭典修訂本」出包，有民眾發現辭典稱密西西比河是「世界最長的河流」，向國家教育研究院反映後，得到要研議的回...

台灣學術網路TANet 三面向構建資安防護

台灣學術網路（TANet）是台灣最大的網路服務提供者（ISP）之一，教育部表示，截至112年底，TANet已擁有近百萬台...

一個月內閩南語正名為台語？ 客家團體大反彈

民進黨立委要求教育部把閩南語改為台語，引起客家團體大反彈！

英國QS最佳留學城市排名 台灣3城市進入世界前百

英國高等教育調查機構QS今天發布2025年最佳留學城市排名，台灣有3個城市進入世界前100名，依序為台北市（世界排名第2...

清華大學高雄分部設蓮池潭受挫？ 內政部都委會刪除舊左中校地案

清華大學、陽明交大將進駐高雄蓮池潭畔設分校，培育AI產業及半導體高階人才。今日內政部審查「蓮池潭風景區舊左中5.9公頃變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。