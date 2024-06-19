台灣學術網路TANet 三面向構建資安防護

台灣學術網路（TANet）是台灣最大的網路服務提供者（ISP）之一，教育部表示，截至112年底，TANet已擁有近百萬台聯網主機。教育部108年起整合國內各學研團隊，於TANet先後構建學術網路資安防護處理機制，分別由事前預防、事中偵測及事後修補等多面向，多層次提升教育單位資訊安全。

教育部表示，我國關鍵基礎設施領域均設立相關領域的資安資訊分享與分析中心（ISAC）、資訊安全危機處理中心（CERT）、資訊安全作業中心（SOC），且含括8大領域：能源、水資源、通訊傳播、交通、銀行與金融、緊急救援與醫院、中央與地方政府機關及高科技園區，共同建構國家資安聯防體系，強化資安和數位韌性。而政府學校更著手全面性的資安因應策略作為，以面對來自物聯網及不同類型資安的攻擊威脅。

在事前預防部分，台灣學術網路透過主動偵測、主動關懷，提前發現學術網路內各個主機環節的資安弱點，及早發現並及早修復。在事中偵測部分，透過全國各教育網路節點構建的偵測系統即時發現外來攻擊行為，並進行跨單位預警、自動分享、迅速通報。最後在事後修補部分，則透過各團隊協同合作，主動關懷，協助各個終端單位確實修補弱點，將網路攻擊所造成的影響降至最低。

教育部表示，由事前預防、事中偵測及事後修補等面向著手，提供學校網站弱點掃描及技術支援，及透過實地稽核國立大專校院，完善整個教育體系學術網路資安防護工作，期許為台灣建構更強韌、更安穩、更安全的學術網路環境。