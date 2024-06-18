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英國QS最佳留學城市排名 台灣3城市進入世界前百

中央社／ 倫敦18日專電
QS第12次發布最佳留學城市排名，此次總計納入150個城市，包括5個台灣的城市。 示意圖／ingimage
QS第12次發布最佳留學城市排名，此次總計納入150個城市，包括5個台灣的城市。 示意圖／ingimage

英國高等教育調查機構QS今天發布2025年最佳留學城市排名，台灣有3個城市進入世界前100名，依序為台北市（世界排名第26）、新竹市（世界排名第84）、台南市（世界排名第97）。台北市首度進入世界前30名。

根據QS的2025最佳留學城市（Best Student Cities）排行榜，台南市與沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）、巴西大城聖保羅（São Paulo）以及法國前5大城市之一土魯斯（Toulouse）並列第97。

這是QS第12次發布最佳留學城市排名。此次總計納入150個城市，包括5個台灣的城市。

除了進入世界前100名的台北、新竹和台南，台中和桃園也獲納入榜單，世界排名分別為與印尼日惹（Yogyakarta）並列第117，以及與秘魯首都利馬（Lima）並列第126。

相較於上一次，台北、新竹、台南、台中和桃園此次排名都上升。

QS的排名納入人口達25萬人以上、且至少擁有兩所大學院校的城市，並參考約10萬名在學生、畢業生以及潛在新生的意見。

根據QS提供的資料，台灣在「可負擔程度」（Affordability）此一評比指標表現突出，台南和桃園分居世界第5和第6。這個指標考量學費、生活費等支出。

在與就業有關的「雇主活動」（Employer Activity）評比指標，台灣表現最佳的城市是台北，世界排名第50；表現次佳的是新竹，世界排名第77。不過，相較於上一次排名，台北退步16名（上一次排名第34），新竹則進步15名（上一次排名第92）。

在與生活環境品質有關的「合意程度」（Desirability），台灣排名最佳的城市是台北，位居世界第56，接著是台南，排名第95。新竹在此一指標的排名為世界第105，低於桃園（第101名）和台中（第103名）。

2025年最佳留學城市排名世界第1至第10依序為倫敦、東京、首爾、慕尼黑、墨爾本、雪梨、巴黎、蘇黎世、柏林、蒙特婁（Montreal）。倫敦連續第6年蟬聯世界第1。

值得一提的是，東京在就業和宜居程度相關指標名列世界第1，首爾則在就業相關指標名列世界第2。

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