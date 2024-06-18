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王婷詩集「甜秘密」：和閨密一起釀的蜜最甜

中央社／ 台北18日電

「閨密」是當代社會人際關係重要的一環，詩人、畫家王婷以釀蜜比喻寫詩，認為和閨密一起釀的蜜最甜。近期出版詩集「甜秘密」，探討「閨密」關係，期盼引起更多甜蜜的共鳴。

「甜秘密」延續王婷的台師大美術系碩士班畢業畫展主題「閨密」，討論閨密在當代社會在人與人之間的重要性，玉婷說，「甜秘密」是「我對所有愛我的人和我愛的人所釀的蜜」，這些蜜是時間的累積。

王婷接受中央社記者訪問表示，她的生命中有多名閨密，對她而言意義深遠，無論是論文的深度或畫展的呈現，都讓她得將自己完整再現，因此她將這份情感延伸在這本詩集上。

王婷是金門人，出身書香世家，台師大美術系研究所畢業，現為台灣文學發展基金會董事、金門海外藝文協會秘書長。

王婷從小受父親影響，喜愛閱讀及寫作，從小到大只有國文成績最好，她尤其喜愛作家琦君的作品，如「三更有夢書當枕」、「桂花雨」都令她都愛不釋手，「琦君寫作風格平實溫暖，對生活細節的觀察入微，對我的寫作有很深的啟發」。

高中時期的王婷開始寫詩，受到鄭愁予「錯誤」的影響，啟動她寫詩的靈魂，王婷說，詩歌構建了一個獨立於現實之外的精神世界，讓她可以構想和描繪理想的國度和自由的天空，「詩對我而言是心靈的自由」。

王婷也表示，詩歌追求的是與讀者心靈上的共鳴，「當讀者閱讀我的詩時，能在其中找到自己的情感和思想投射，進而感到心靈相通，那是一種絕妙的感覺」，關於「甜秘密」，她則真摰希望「我釀的蜜和詩句，可以引起甜蜜的共鳴」。

王婷身兼詩人、畫家及企業家多重身分，許多人好奇她如何分配時間、同時做好這麼多事，王婷笑說，「工作上我覺得團隊合作才能發揮力量，我的團隊永遠是支持我的最大力量」，至於創作，則仰賴善用零碎時間及自制力。

王婷說，安排作畫、寫詩的時間，她一定不會逛街，但也不必過於苛求自己每分每秒都要高效率，有時也要適當給自己留一些空間，她喜歡和朋友聚會，也喜歡彈性運用時間，「我都很隨性」。

台師大 詩人 金門

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