好優Show學生藝團重啟國外演出 全台展演85場

「2024好優Show學生藝團」活動開跑，共有39所學校團隊將在全台舉辦85場展演；今年重啟國外演出，經遴選後有3校將前往義大利或日本展現台灣藝術的風采。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵並提供全國表演藝術學校優等以上團隊展演機會，由教育部指導、台灣藝術教育館和各獲選學校共同主辦「好優Show學生藝團」活動，邀請在全國學生音樂比賽、全國學生創意戲劇比賽、全國學生舞蹈比賽、全國師生鄉土歌謠比賽獲得優等以上團隊到各地演出。

2024好優Show學生藝團活動共有39所學校的團隊參與，於9月30日前將前往全國各地區的演藝廳、校園、社區、戶外場地、離島等地辦理85場演出。

好優Show學生藝團過去也曾有表演團體前往國外演出，受疫情影響而中斷數年，今年再度重啟，經遴選後，有3校獲補助前往國外演出，包括台北市中正高中舞蹈班師生受邀參加義大利第35屆佛羅倫斯舞蹈藝術節、台北市士林區三玉國小合唱團將參加日本東京國際合唱大賽、新北市三芝國中宛然布袋戲社受邀參加日本飯田國際偶戲藝術節。

教育部提到，原住民傳統文化表演也是今年活動亮點之一，關山高級工商職業學校將以傳統文化舞蹈形式，於屏東山地門台灣原住民族文化園區演出；台東高中將前往蘭嶼東清國小及蘭嶼朗島國小演出，推展原住民傳統樂舞文化之美。

另外，如宜蘭縣文化國中、澎湖縣湖西鄉龍門國小與慈善機構合作，深入慈善機構義演，關懷弱勢族群；竹東高中管樂社於地方文化館舉辦具客家特色的管樂表演；桃園市平鎮區新榮國小戲劇團隊至偏鄉學校演出舞台劇。