快訊

內科突停電搶修 民眾聯想黃仁勳擔憂：半導體需足夠電力

罷免密碼／國會改革引爆仇恨戰綠未必得利 提罷高金恐先引火自焚

漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

113年自學高中學力鑑定考試簡章公告 8月報名、10月登場

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部國教署表示，自學進修高中畢業程度學力鑑定考試簡章已經公告在各直轄市政府教育局網站。本報資料照片
教育部國教署表示，自學進修高中畢業程度學力鑑定考試簡章已經公告在各直轄市政府教育局網站。本報資料照片

自學進修高中畢業程度學力鑑定考試每年舉辦1次，分為普通型及技術型高級中等學校兩梯次，今年報名日期分別為8月16日起及8月26日起。教育部國教署表示，簡章已經公告在各直轄市政府教育局網站，網站也有歷屆試題及解答，考生應留意相關資訊。

113年度自學進修高中畢業程度學力鑑定考試由台中市政府教育局主辦，普通型高級中等學校將於10月6日舉行，技術型高級中等學校於10月20日辦理，全部免報名費。教育部國教署、各直轄市政府教育局及承辦學校網站皆有歷屆試題及解答，請考生留意相關資訊，依規定時限內完成報名及應考，以維護自身權益。

普通型高中學力鑑定考試報名日期自8月16至19日止，應考人得親自或以委託書委託他人方式報名，並親自填寫報名表，依簡章規定至各考區辦理報名，通訊報名概不受理。考試科目為國文、數學、英文、自然學科（物理、化學、生物及生活科技）、社會學科（歷史、地理及公民與社會）等5科，以現行普通型高中112學年度畢業班3個學年之部定必修課程為範圍

技術型高中學力鑑定考試報名日期自8月26至9月13日止，採現場報名或通訊報名，現場報名受理時間依簡章規定；若採通訊報名方式，報名截止日為9月10日。考試科目為國文、英文、生活領域學科（計算機概論、生涯規劃及法律與生活）等3科，以現行技術型高中112學年度畢業班3個學年之部定必修課程為範圍。

有關計分方式，每科滿分為100分，均以60分為及格。報名時持有效期限內身心障礙證明或各級主管機關「特殊教育學生鑑定及就學輔導會」所開立有效期限內之中等教育階段身心障礙學生鑑定證明之學生，不論是參加普通型或技術型高中學力鑑定考試，各科成績均可獲加25%。

國教署指出，今年普通型高中學力鑑定考試共分6個考區，技術型高中學力鑑定考試共分3個考區。考試簡章已公告於各直轄市政府教育局及試務主辦學校網站，考生可透過台中家商學校網站（https://www.tchcvs.tc.edu.tw）、台中市立霧峰農工學校網站（https://wufai.tc.edu.tw/）下載或現場免費索取；或至國教署網站（https://www.k12ea.gov.tw/）下載。

國教署表示，該鑑定考試制度是為落實鼓勵失學國民自學進修，透過自我實踐以提升社會競爭力，也更利於工作與升學需要。

升學 國教署 教育局 教育部

延伸閱讀

高中學力鑑定考試10月舉行 各科須達60分才及格

具候用校長資格…議員爆新北師酗酒、偷竊、無故缺課等行徑 教育局這樣說

113學年度高中特色招生 6月19至21日報名

新北校長請調不過「怒回任教師」今年終獲分發 教育局：依法處理

相關新聞

113年自學高中學力鑑定考試簡章公告 8月報名、10月登場

自學進修高中畢業程度學力鑑定考試每年舉辦1次，分為普通型及技術型高級中等學校兩梯次，今年報名日期分別為8月16日起及8月...

南市師鐸獎評選出爐！8人獲選參加全國選拔 張凱莉用教育翻轉偏鄉孩童

台南市師鐸獎評選結果出爐，有24人獲選，其中南新國中校長黃美芳等8人獲推薦參加教育部師鐸獎評選，其中南化國小教師張凱莉用...

刪節號「點點點」收錄教育部辭典 例句尷尬「無法描述」挨轟…國教院回應了

日前有媒體人分享「教育部重編國語辭典修訂本」的截圖，「點點點」用詞的例句引發熱烈討論，目前例句已刪除。國教院今天表示，將...

黃仁勳演講稱「台語」非「閩南語」 9台語團體籲教育部正名

台語團體發表聲明，提到輝達執行長黃仁勳來台演講，使用「台語」來稱呼台灣人的母語，呼籲教育部盡速修改12年國教課綱的閩南語...

回響／學生輔導修法 最晚8月送審

去年底新北校園割頸案引發熱議，校安事件頻傳，多數涉案者都是被列冊的高關懷生，但社安網卻未能阻止偏差行為，三級輔導存在不少...

罹罕病靠音樂重拾自信 吳承澐到校園分享人生故事

14歲罹患罕見疾病而無法閱讀書寫的吳承澐，靠「絕對音感」熟記音符，透過音樂重拾自信，曾獲總統教育獎的他成為生命教育講師，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。