113年自學高中學力鑑定考試簡章公告 8月報名、10月登場

自學進修高中畢業程度學力鑑定考試每年舉辦1次，分為普通型及技術型高級中等學校兩梯次，今年報名日期分別為8月16日起及8月26日起。教育部國教署表示，簡章已經公告在各直轄市政府教育局網站，網站也有歷屆試題及解答，考生應留意相關資訊。

113年度自學進修高中畢業程度學力鑑定考試由台中市政府教育局主辦，普通型高級中等學校將於10月6日舉行，技術型高級中等學校於10月20日辦理，全部免報名費。教育部國教署、各直轄市政府教育局及承辦學校網站皆有歷屆試題及解答，請考生留意相關資訊，依規定時限內完成報名及應考，以維護自身權益。

普通型高中學力鑑定考試報名日期自8月16至19日止，應考人得親自或以委託書委託他人方式報名，並親自填寫報名表，依簡章規定至各考區辦理報名，通訊報名概不受理。考試科目為國文、數學、英文、自然學科（物理、化學、生物及生活科技）、社會學科（歷史、地理及公民與社會）等5科，以現行普通型高中112學年度畢業班3個學年之部定必修課程為範圍

技術型高中學力鑑定考試報名日期自8月26至9月13日止，採現場報名或通訊報名，現場報名受理時間依簡章規定；若採通訊報名方式，報名截止日為9月10日。考試科目為國文、英文、生活領域學科（計算機概論、生涯規劃及法律與生活）等3科，以現行技術型高中112學年度畢業班3個學年之部定必修課程為範圍。

有關計分方式，每科滿分為100分，均以60分為及格。報名時持有效期限內身心障礙證明或各級主管機關「特殊教育學生鑑定及就學輔導會」所開立有效期限內之中等教育階段身心障礙學生鑑定證明之學生，不論是參加普通型或技術型高中學力鑑定考試，各科成績均可獲加25%。

國教署指出，今年普通型高中學力鑑定考試共分6個考區，技術型高中學力鑑定考試共分3個考區。考試簡章已公告於各直轄市政府教育局及試務主辦學校網站，考生可透過台中家商學校網站（https://www.tchcvs.tc.edu.tw）、台中市立霧峰農工學校網站（https://wufai.tc.edu.tw/）下載或現場免費索取；或至國教署網站（https://www.k12ea.gov.tw/）下載。

國教署表示，該鑑定考試制度是為落實鼓勵失學國民自學進修，透過自我實踐以提升社會競爭力，也更利於工作與升學需要。